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遇到熊4步驟應變 林保署提醒不要爬樹、莫裝死

中央社／ 台北14日電
台灣黑熊數量逐漸增加，農業部林業及自然保育署14日發布「人熊衝突應變指引」，提醒遇到黑熊時，不要爬樹，也不要裝死。 中央社
台灣黑熊數量逐漸增加，農業部林業及自然保育署14日發布「人熊衝突應變指引」，提醒遇到黑熊時，不要爬樹，也不要裝死。 中央社

台灣黑熊數量逐漸增加，農業部林業及自然保育署今天發布「人熊衝突應變指引」，其中遇到熊時可依4步驟應變，同時特別提醒不要爬樹、不要裝死。

根據林保署去年公布的2011年至2024年觀測資料，台灣黑熊分布範圍，從17鄉鎮擴增至27鄉鎮，1200公尺以上紀錄點位從219個增加至1224個，1200公尺以下從78個增加至513個，顯示台灣黑熊族群正顯著擴張。

林保署發布「人熊衝突應變指引」，並特別提醒民眾，遇到熊時不要爬樹，也不要裝死。

林保署指出，台灣黑熊是機會主義者，嗅覺靈敏，會尋找熱量高的食物，一旦在某個地方發現好東西，就會記住路徑、持續上門。因此，指引第1件事就是山村居民要收好食物，讓熊不來；對常被入侵的雞舍、蜂箱，建議申請電網防護；工寮垃圾、剩食要當天帶走，餵狗的食物也別留在戶外。

指引第2件事，林保署教民眾遇到熊時掌握4步驟應變。首先保持冷靜、切勿奔跑，避免因驚慌轉身狂奔刺激黑熊，引發追捕本能；其次緩慢後退、拉開距離，面向熊緩慢退至安全距離，並持續觀察牠的行為；另外可適時製造聲響，以穩定拍手或發出威嚇，多數情況下熊會選擇離開；最後防線則使用防熊噴霧，當熊逼近10公尺內，立即朝熊的臉部噴射。

指引第3件事，山村居民可申請防熊資材補助，守護家園，包括防熊電圍籬、防熊噴霧等；政府也透過提供黑熊生態給付，鼓勵山村居民主動通報黑熊入侵、配合監測及組成巡守隊。

林保署提供黑熊通報專線0800-000-930，林保署表示，發現黑熊受困陷阱、死亡黑熊、落單失親小熊、黑熊入侵農舍聚落，可立即撥打專線，而誤捕通報、協助救援皆不究責。

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