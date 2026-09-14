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黑熊蟄居畫面首次公開！「達古阿里」翻垃圾桶引人熊衝突憂慮

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

林保署今舉辦「野放黑熊楚門世界大公開 黑熊與人距離比想像更近」記者會，首次公開花蓮分署野放黑熊「達古阿里」與「阿里曼」時，透過附掛在其衛星發報器項圈的攝影鏡頭所攝得2隻黑熊的珍貴野外活動影像，包含首度記錄到「阿里曼」蟄居，這也是國內首次記錄到黑熊冬季蟄居等畫面，但也記錄到「達古阿里」翻找山區垃圾、取食山區工作人員遺留便當，成為人熊接觸增加的隱患。

林保署野生物保育科長高雋表示，透過衛星發報項圈上的攝影鏡頭，記錄到「阿里曼」野放後在高山地區蟄居越冬的珍貴影像，搭配活動軌跡監測資料，可發現「阿里曼」在越冬期間，進入洞穴蟄居、減少活動等自然行為，這也是台灣黑熊首次珍貴的季節性活動與越冬生態資料。

相較於記錄到「阿里曼」的好消息，但令人擔心的是，雖然拍攝到另一隻黑熊「達古阿里」在山區進食水鹿屍體與台灣野山羊腳，但也赫然拍攝到四處翻找垃圾，取食山區工作人員遺留便當殘渣，以及活動於工寮周邊等影像。

花蓮縣清水部落頭目何成忠表示，捕殺黑熊是布農族的禁忌，但還是一直要求部落族人，工寮不要再養雞、鴨等動物，也不要把剩食放在外頭，因為黑熊的嗅覺靈敏，部落以前就有3隻黑熊進來過，「甚至還有黑熊吃飽了直接睡在工寮的床上。」

東海大學生命科學系特聘教授林良恭指出，日本光2025年就有238人因熊而受傷，多達13人因此死亡，去年日本的熊入侵到人類活動區域更高達5萬多件，而日本研究得出的結果也指出，食物來源若沒有處理好，人熊衝突的機率就會增加。

近年台灣黑熊分布範圍逐漸擴大，已從深山進入淺山區域，人與黑熊遭遇機會隨之增加。農業部林業及自然保育署上午透過該署花蓮分署附掛在野放黑熊「達古阿里」與「阿里曼」衛星發報項圈上的攝影鏡頭所記錄的2隻黑熊野外活動影像，提醒山區活動民眾要做好垃圾與食物管理。記者曾吉松／攝影
近年台灣黑熊分布範圍逐漸擴大，已從深山進入淺山區域，人與黑熊遭遇機會隨之增加。農業部林業及自然保育署上午透過該署花蓮分署附掛在野放黑熊「達古阿里」與「阿里曼」衛星發報項圈上的攝影鏡頭所記錄的2隻黑熊野外活動影像，提醒山區活動民眾要做好垃圾與食物管理。記者曾吉松／攝影

近年台灣黑熊分布範圍逐漸擴大，已從深山進入淺山區域，人與黑熊遭遇機會隨之增加。圖／取自林業及自然保育署提供影片
近年台灣黑熊分布範圍逐漸擴大，已從深山進入淺山區域，人與黑熊遭遇機會隨之增加。圖／取自林業及自然保育署提供影片

黑熊 垃圾桶 阿里

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隨著台灣黑熊族群回升與保育有成，活動範圍逐漸向淺山和人類聚集區移動，近年人熊衝突與侵擾事件也隨之增加。農業部林業及自然保育署今發布「人熊衝突應變指引」，並建置「黑熊通報系統」，建立全國一致的人熊事件通報、評估、處置及後續管理機制，提升人熊衝突的應變能力，做到「熊不來」、「免心慌」、「護家園」。

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近年台灣黑熊分布範圍逐漸擴大，活動區域已從深山延伸至淺山，人與黑熊遭遇的機會也隨之增加。農業部林業及自然保育署今天公布花蓮分署在野放黑熊「達古阿里」及「阿里曼」身上的衛星發報項圈攝影鏡頭所記錄的野外活動影像，提醒山區活動民眾加強垃圾管理，避免吸引黑熊接近。

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