林保署發布「人熊衝突應變指引」 專家：阻斷黑熊接近人類誘因

隨著台灣黑熊族群回升與保育有成，活動範圍逐漸向淺山和人類聚集區移動，近年人熊衝突與侵擾事件也隨之增加。農業部林業及自然保育署今發布「人熊衝突應變指引」，並建置「黑熊通報系統」，建立全國一致的人熊事件通報、評估、處置及後續管理機制，提升人熊衝突的應變能力，做到「熊不來」、「免心慌」、「護家園」。

林業保育署透過長期監測，發現黑熊活動紀錄逐漸增加，已從原本17鄉鎮擴張到27個，海拔1200公尺以下點位更從78個大幅增加至513個，部分區域更已出現黑熊進入農地、工寮或人類活動頻繁區域的情形。由於台灣黑熊是機會主義者，其嗅覺十分靈敏，平時會尋找熱量高、容易取得的食物，一旦在某個地方發現易取得食物的地點，就會記住路徑，並持續上門。

林保署今舉辦「野放黑熊楚門世界大公開 黑熊與人距離比想像更近」記者會，針對人熊遭遇的處置，正式發布「人熊衝突應變指引」，將人熊遭遇畫分「目擊、侵擾、傷害」3大類型，並依發生地點及頻度，分為「紀錄追蹤、防護監測、主動驅離及誘捕黑熊」等4級應變措施。

林業及自然保育署長林華慶進一步說明，該指引內容涵蓋黑熊識讀、現場風險評估、應變工具整備、救傷收容、野放後續追蹤等完整程序，建立標準化處置流程，同步強化第一線工作人員與地方政府的應變與專業防護能力。

林保署也指出，民眾若發現黑熊個體、活動痕跡或滋擾事件，也可搜尋「通報黑熊」進入新建置的「黑熊通報系統」線上即時通報。

野聲環境生態有限公司負責人姜博仁表示，每隻熊都很聰明，一直都在學習如何在人出沒的區域尋找食物，人熊要共處，最終目的就是要阻斷非自然食物等誘因，讓黑熊對人居住的區域失去興趣。

林保署花蓮分署表示，已於花蓮縣卓溪鄉黑熊活動熱點推動防熊垃圾桶布建，降低黑熊取得人類食物的誘因。同時，林業保育署已在台東嘉明湖山屋、向陽山屋與大雪山國家森林遊樂區等高風險區域導入AI影像辨識與預警系統，及早採取防範措施。

林業保育署已在台東嘉明湖山屋、向陽山屋與大雪山國家森林遊樂區等高風險區域導入AI影像辨識與預警系統，圖為大雪山森林遊樂區現場架設之儀器設備。圖／林業及自然保育署提供