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影／黑熊與人距離比想像更近 林保署推人熊衝突應變機制
近年台灣黑熊分布範圍逐漸擴大，活動區域已從深山延伸至淺山，人與黑熊遭遇的機會也隨之增加。農業部林業及自然保育署今天公布花蓮分署在野放黑熊「達古阿里」及「阿里曼」身上的衛星發報項圈攝影鏡頭所記錄的野外活動影像，提醒山區活動民眾加強垃圾管理，避免吸引黑熊接近。
林業保育署表示，為降低人熊衝突風險，已發布「人熊衝突應變指引」，建置線上「黑熊通報系統」，並針對高風險地區導入結合AI的防熊預警系統，從事前防範、即時通報、風險評估、分級應變到後續追蹤，逐步建立系統化的人熊共存管理機制。
記者會由林業保育署署長林華慶及花蓮清水部落頭目何成忠出席。林業保育署也透過衛星發報項圈搭載的攝影鏡頭，持續掌握野放黑熊在野外的活動狀況，作為後續保育及人熊衝突管理的重要參考。
其中，這次影像更首次記錄到台灣黑熊冬季蟄居行為，黑熊在越冬期間進入樹洞蟄居，活動明顯減少。林業保育署表示，相關珍貴影像有助於進一步了解台灣黑熊的野外生態與活動模式，也提醒民眾進入山區時做好食物及垃圾管理，共同降低人熊衝突。
農業部林業及自然保育署今天公布花蓮分署在野放黑熊「達古阿里」及「阿里曼」身上的衛星發報項圈攝影鏡頭所記錄的野外活動影像，記者會由署長林華慶（左二）出席，影像首次記錄到台灣黑熊冬季蟄居行為，在越冬期間進入樹洞蟄居減少活動。記者曾吉松／攝影
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