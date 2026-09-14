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台北動物園動物大搬家40週年 檔案局開箱老照片重現圍觀盛況

中央社／ 台北14日電
動物大搬家40週年，國家檔案重現1986年遷園盛況。國發會提供
動物大搬家40週年，國家檔案重現1986年遷園盛況。國發會提供

1986年9月14日，20輛載滿動物的專車浩浩蕩蕩從台北市圓山出發，一路穿越大半個城市，抵達木柵新家，沿途吸引大批民眾圍觀。這場「動物大搬家」留下的公文、照片與影音，不僅是台灣動物園史上重要事件，更是許多民眾的時代記憶。

國發會檔案局今天透過新聞稿說明40年前的動物園搬家盛況，也開箱老照片，讓民眾重溫經典回憶。

檔案局表示，圓山動物園自1914年開園後，隨著城市發展與遊客增加，僅3.49公頃的園區逐漸不敷使用。1972年，全年入園人次已達180多萬，加上地下水及周邊交通造成的污染，以及鄰近松山機場、飛機噪音影響動物等問題，另覓新址、擴建園區的需求日益迫切。

歷經政府十多年選址、規劃與遷建，動物園於1986年遷往木柵，陪伴民眾長達72年的圓山動物園也由此走入歷史。

新園區選址與工程規劃的歷程，也都一一記錄在國家檔案中。當年，專家考察團踏遍台北市郊多處山區，最終選定面積廣達165公頃、約為圓山舊址28倍大的木柵頭廷里作為新園區。相關工程資料顯示，新園區揚棄傳統圍籠式檻欄，改以生態分區呈現動物原生棲地樣貌；其中，施作面積達3.5萬餘平方公尺的假山工程，更反映當時園區設計與工程技術的突破。

正式遷園前，1986年首屆「台北動物季」熱鬧登場，由滾石唱片公司策劃的主題曲「快樂天堂」風靡全台；同年9月14日的「動物大搬家」遊行，沿途聚集大量民眾觀看載運動物的專車穿越市區，一幕幕影像讓40年前的遷園盛況得以透過國家檔案再次呈現。

檔案局今天特別開箱老照片，包含圓山動物園大搬家引起成千上萬的民眾圍觀、動物大搬家遊行路線、100名兒童組成的動物親善大使車隊等珍貴照片。

檔案局表示，國家檔案見證台北動物園從決策、選址、規劃到遷建完成的每個關鍵時刻。適逢動物大搬家40週年，這些檔案如實呈現城市發展與生態保育的多元面貌，有興趣的民眾可至「國家檔案加值素材」及「檔案蒔光．專欄」等查閱，共同回味、探索世代的珍貴記憶。

動物大搬家40週年，國家檔案重現1986年遷園盛況。國發會提供
動物大搬家40週年，國家檔案重現1986年遷園盛況。國發會提供

動物大搬家40週年，國家檔案重現1986年遷園盛況。國發會提供
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動物 照片 動物園 台北市

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