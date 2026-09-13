毛孩變身「香燈腳」！北港義犬將軍首出巡 百隻萌寵齊遶境引爆街頭

雲林縣定古蹟北港義民廟供奉全台唯一清皇帝冊封的「義犬將軍」石雕，今天攜手麥睿資訊公司首創一場「百寵義起走」遶境祈福遊行，「義犬將軍」首度出巡，吸引約百隻毛小孩與主人，在義犬將軍聖駕車引導下一起「隨香」，各式裝扮超萌的貓狗「香燈腳」熱鬧上街，總引來路人「超可愛！」的呼聲，也一起為全國毛孩祈福。

今天上午義民廟敲鐘擂鼓，由主委蔡明君 恭迎「義犬將軍」出廟搭上聖駕車，並由朝天宮住持會茂法師誦經，為所有毛小孩灑淨祈福，遶境隊伍浩浩蕩蕩從義民廟出發，來自全國各地的哈士奇、馬爾濟斯、貴賓、柴犬甚至英國短毛貓都來參加這場寵物遶境盛會。

每隻隨香的皮孩「香燈腳」，都盛裝打扮，有的戴墨鏡、有的滿頭毛飾、也有戴起傳統的進香帽，每隻扮超酷可愛，一隻聰明的蝴蝶犬「孽A」，似乎感受神力，「犬將軍」聖駕出廟前，也不斷「合手擺動」朝著聖駕車「膜拜」，超萌的模樣搶足了鏡頭，主人黃小姐說，「孽A」從小常到宮廟就喜歡拜拜。

北港義民廟係源於清乾隆年間林爽文之亂，笨港地區居民為了抵禦賊寇，號召108名壯丁組成義民團，並飼養1頭靈犬，除日夜守護、協助出擊盜寇，盡忠的靈犬卻遭盜賊下毒再遭夜襲，義民團也不幸罹難，後人為紀念其義行，建廟供奉義民與義犬，並被冊封為「義犬將軍」，也是國內唯一主祀狗將軍的神廟，也成為寵物界祖廟。

活動發起人、麥睿資訊執行長吳明宗指出，得知北港義民廟透過祈福平台募資，準備新建環保金爐，因此號召舉辦全台首場「百寵義起走」祈福遶境，約有百名寵物主人帶著萌毛孩參加，今天從義民廟出發，跟隨義犬將軍聖駕遊行1.2公里，除雲林之外更有台北、高雄等地的毛孩參加。

今天這團超萌隨香團，沿著北港大街小巷一路遊行超吸睛，不少路人拿起手機拍下這支難得一見狗狗進香團。台北來的王小姐說，帶著4隻領養的寶貝一起返鄉參加這次祈福遊行，祈求庇佑毛小孩平安健康。來自虎尾的狗主人說，這項活動很特別也很有意義期能續辦。

主委蔡明君、北港鎮代主席黃美蘭表示，首次舉辦寵物祈福遊遶境各方反映不錯，也感謝各界集資促成改建環保金爐，也期待利用此活動喚起政府重視友善寵物空間、飯店仍不足問題，讓毛小孩能有舒適的休憩場域。

一路上裝扮可愛的狗狗還邊走邊「交談」，可愛模樣引來不少人拍照。記者蔡維斌／攝影

一隻聰明的狗狗還會合掌拜拜，超可愛。記者蔡維斌／攝影

國內唯一主祀「義犬將軍」的北港義民廟首度出巡遶境，吸引各地毛孩主人參加，一支超萌的毛孩隨香團上街，吸引目光。記者蔡維斌／攝影

國內唯一主祀「義犬將軍」的北港義民廟首度出巡遶境，吸引各地毛孩主人參加，一支超萌的毛孩隨香團上街，吸引目光。記者蔡維斌／攝影

國內唯一主祀「義犬將軍」的北港義民廟首度出巡遶境，吸引各地毛孩主人參加，一支超萌的毛孩隨香團上街，吸引目光。記者蔡維斌／攝影