奶貓救援別著急！人工照顧存活率低 新北動保處教您正確救援奶貓

新北市八里區1處社區日前有民眾發現3隻小奶貓，觀察許久因都未見貓媽媽，於是通報動保處求助。動保處人員到場立刻架設誘貓籠誘捕母貓，盼能讓小貓母子團聚。奶貓先帶回送往動保處醫療中心進行檢查照護，將待小貓成長後開放民眾認養。

動保處日前接獲八里區鄭姓男子通報，在居住社區內發現3隻小奶貓，因為觀察許久沒看見貓媽媽，隨即通報動保處尋求協助及救援。動保員到場時發現3隻小奶貓似乎未足周齡，母貓很有機會仍在附近，隨即現場架設誘貓籠，希望能誘捕母貓，一併帶回貓媽媽和小孩避免母子分離，可惜經過約8小時的等待誘捕籠仍未捕獲。

3隻小奶貓經初步檢查，後續由動保處人員暫為安置照護。小貓咪們目前都健康成長，預計等到斷奶後開放認養，幫牠們找到新家。

動保處指出，通常貓媽媽外出覓食後，仍然會返回照顧奶貓，有時候也可能因環境或安全考量，選擇更換居住地，並一隻隻地將奶貓搬到新的地方。動保處持續提醒，若發現尚未離乳的奶貓，請先別急著救援帶走奶貓，多給貓媽媽一些時間，讓牠有機會返回找到小孩。

動保處說，小奶貓的人工照顧存活率並不高，奶貓若有母奶餵養，通常也能獲得免疫力提升，並產生更好的抵抗力。因此在小奶貓的救援案件通常會先觀察母貓是否暫時離開，若母貓確實已離去，即須進行救援帶回小奶貓。

目前對於浪貓依據TNVR政策處理，包括捕捉、絕育、施打疫苗、放回原地4個步驟，希望藉此控制流浪動物數量，確保動物安全及福利。春秋之際正是貓咪發情期，浪貓經過絕育回置，可以有效減少遊蕩貓隻數量，若是較為親人或者幼貓時，更會推動認養讓牠們不再流浪。

民眾若有發現未剪耳浪貓，可向各區動物之家申請誘捕籠，或是自行捕捉後向動保處或動物之家諮詢有關絕育辦理事宜。目前更有「混種犬貓絕育三合一活動」，提供犬貓絕育、疫苗施打及寵物登記服務，名額有限歡迎至各區動物之家或動保處官網、臉書專頁查詢。

現場架設誘捕籠，希望能誘捕母貓。圖／新北市動保處提供

未絕育浪貓可能造成更多遊蕩貓問題。圖／新北市動保處提供

動保處人員餵養小奶貓。圖／新北市動保處提供

發現小奶貓的民眾先將奶貓放入紙箱等待後續救援。圖／新北市動保處提供