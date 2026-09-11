北市立動物園 「異色版」丹頂鶴寶寶即將進化

照片取自臺北市立動物園

臺北市立動物園今年4月20日孵出的丹頂鶴寶寶，目前約4個半月大。身上大部分的羽毛已經換成白色，只剩零星、斑駁的咖啡色羽毛穿插其中，頭部和頸部則仍帶著稚氣的黃褐色，如今丹頂鶴寶寶的身形大小已經和爸爸媽媽幾乎沒有差別。

臺北市立動物園表示，4月20日出生的丹頂鶴寶寶，是園內丹頂鶴「KIKA」（雌）與「BIG」（雄）的孩子，也是這對丹頂鶴父母睽違四年後再度孵化的第二隻寶寶。剛出生時，小小的身體披滿淺褐色絨毛，看起來就像一隻小雞。成長速度很快的丹頂鶴寶寶，約1個月大時，身高就已經來到爸媽雙腿的高度；將近2個月大時，開始長出白、褐色交雜的羽毛，逐漸換下鳥寶寶時期的絨毛。目前小丹頂鶴已經4個半月大，羽毛逐漸長齊，身體也變得茁壯修長，幾乎就像爸媽的「異色版」，身體比例與爸媽相差無幾，只有羽毛顏色還不太一樣。

臺北市立動物園指出，最近丹頂鶴爸爸「BIG」發現有人接近時，仍會積極警戒嚇阻，但是小丹頂鶴已經不像小時候會緊跟媽媽身邊，反而會靠近陌生人小心觀察打量。小丹頂鶴的臀部後方已經像成鳥一樣，覆蓋著深色的羽毛。不過這看似「尾巴」的部分，其實並不是尾羽，而是翅膀上延長的三級飛羽。現在小丹頂鶴的羽翼幾乎長齊，有時還會拍動翅膀飛起，這時就有機會看見這個特別的外觀特徵。

隨著小丹頂鶴一天天長大，牠頭部和頸部的黃褐色羽毛也會逐漸轉深，最後變成成鳥特有的黑色；頭頂則會露出紅色的裸露皮膚。等到這些特徵陸續到位，就代表小丹頂鶴離正式「轉大人」又更近一步囉！

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