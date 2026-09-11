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竹南龍鳳漁港男子「抽打狗狗」涉虐 竟是公所約用外勤人員

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
林男當眾「抽打狗狗」涉嫌虐狗，真實身分也被起底，竟是竹南鎮公所約用外勤人員。圖／民眾提供
林男當眾「抽打狗狗」涉嫌虐狗，真實身分也被起底，竟是竹南鎮公所約用外勤人員。圖／民眾提供

苗栗縣竹南龍鳳漁港釣魚平台，近日發生一起男子當眾「抽打狗狗」事件，影片PO網引發眾怒，涉嫌虐狗飼主也被起底，竟是竹南鎮公所約用外勤人員；對此，公所聲明「絕不護短、絕不寬貸」，將召開內部考核會議嚴肅處理。

事件起於8日晚間，臉書社團「竹南大小事」流出影片，畫面中1名男子帶著黑色米克斯犬在龍鳳漁港活動，狗狗疑似想靠近其他犬隻，男子卻拉扯項圈將牠拖行，接著拿起牽繩連續抽打，過程還飆罵三字經，目擊民眾看不下去喊「不要這樣啦！」影片曝光後引發網友怒火，紛紛要求追查飼主身分、救出狗狗。

議員陳光軒也收到很多網友來訊，除了向苗栗縣動防所反映外，並認為該男子遛狗未牽繩、以牽繩鞭打犬隻、未牽繩將犬隻自釣魚平台扔過護欄至堤防、犬隻於堤防無牽繩、將犬隻牽繩繫於堤防綠燈塔，牽繩過短等行為，涉及不當管養，恐違反動物保護法。

竹南鎮公所昨傍晚發出嚴正聲明，證實影片中的林姓行為人是公所約用外勤人員，但強調事發時為下班後私人行程，非執行公務。公所初步調查後，認定男子當時因犬隻與其他狗互動發生爭端，管教時卻採取甩打方式，已屬「管教過當」。

鎮長方進興強調，動物生命尊嚴不容侵犯，公所「絕不護短、絕不寬貸」，將召開內部考核會議嚴肅處理。

狗狗 竹南 虐狗

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