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黑面琵鷺提早現蹤台南三寮灣 首批17隻有1隻是斷腳小鬥士

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
北門區三寮灣農田發現17隻黑面琵鷺其中2隻帶腳環。圖／黃永豐提供
北門區三寮灣農田發現17隻黑面琵鷺其中2隻帶腳環。圖／黃永豐提供

台南市生態保育學會今天公佈在北門區三寮灣農田發現17隻黑面琵鷺，其中2隻有掛帶腳環，還有1隻斷腳，是今年最早在當地發現的黑面琵鷺，吸引許多鳥友前往拍攝紀錄。

學會副總幹事黃永豐今天早上前往三寮灣農田進行鳥類巡查時，發現17隻黑面琵鷺棲息，其中2隻有掛帶腳環R 69及E44，這隻R 69還有帶發報器，其中還有1隻斷腳，其生命力很堅強。

黃永豐表示，這17隻黑面琵鷺是創下今年最早來三寮灣農田的紀錄，初步判斷應該是滯留在台灣的留鳥，上星期在嘉義南布袋濕地就有發現牠的蹤跡，應該是往南飛到台南黑琵保護區會合棲息。17隻黑面琵鷺都是亞成鳥沒有成鳥，有的話，就有可能在台灣繁衍下一代。

學會理事長邱仁武表示，北門區三寮灣附近農田土壤鹽分較高，在每年的三、四月春耕後須休耕，農民在夏季讓雨水自然漫入田裡，讓這些被「關」在田區裡的雨水淡化當地土壤鹽分，用以秋季耕作紅蔥頭，引水浸田期間常吸引鳥類棲息覓食，鳥況豐富，吸引許多生態攝影家及愛鳥民眾來賞鳥，隨天氣轉涼冬候鳥數量可望再增加。

北門區三寮灣農田發現17隻黑面琵鷺其中1隻斷腳。圖／黃永豐提供
北門區三寮灣農田發現17隻黑面琵鷺其中1隻斷腳。圖／黃永豐提供

北門 黑面琵鷺 台南

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