台北動物園4個半月丹頂鶴寶寶 暴風抽高、羽色大變身模樣曝光

台北市立動物園新生丹頂鶴寶寶目前4個半月大，身上大部分換毛成白色，只剩零星、斑駁的咖啡色羽毛穿插其中，頭部和頸部仍帶著稚氣的黃褐色。園方說，寶寶的身形大小和爸爸媽媽幾乎沒差別，當牠在活動場的霧氣中低頭覓食時，猛然一看還會錯認。

動物園表示，4月20日出生的丹頂鶴寶寶是園內20歲丹頂鶴「KIKA」（雌）與23歲「BIG」（雄）的孩子，也是這對丹頂鶴父母睽違4年後再度孵化的第2隻寶寶。

園方說，丹頂鶴寶寶剛出生時，小小的身體披滿淺褐色絨毛，看起來就像一隻小雞。成長速度很快的牠約1個月大時，身高已經來到爸媽雙腿的高度；近2個月大開始長出白、褐色交雜的羽毛，逐漸換下鳥寶寶時期的絨毛。

動物園指出，小丹頂鶴目前4個半月大，羽毛逐漸長齊，身體也變得茁壯修長，幾乎就像爸媽的「異色版」，身體比例與爸媽相差無幾，只有羽毛顏色還不太一樣。

園方說，小丹頂鶴的臀部後方已經像成鳥一樣，覆蓋著深色的羽毛。這看似「尾巴」的部分並不是尾羽，而是翅膀上延長的三級飛羽。現在小丹頂鶴的羽翼幾乎長齊，有時還會拍動翅膀飛起，這時就有機會看見這個特別的外觀特徵。

動物園提到，隨著小丹頂鶴一天天長大，頭部和頸部的黃褐色羽毛也會逐漸轉深，最後變成成鳥特有的黑色；頭頂則會露出紅色的裸露皮膚。等到這些特徵陸續到位，就代表小丹頂鶴離正式「轉大人」又更近一步。

園方也透露，最近丹頂鶴爸爸「BIG」發現有人接近時，仍會積極警戒嚇阻，但是小丹頂鶴已經不像小時候會緊跟媽媽身邊，反而會靠近陌生人小心觀察打量。

4月20日出生的丹頂鶴寶寶是園內20歲丹頂鶴「KIKA」（雌）與23歲「BIG」（雄）的孩子，也是這對丹頂鶴父母睽違4年後再度孵化的第2隻寶寶。圖／台北市立動物園提供

丹頂鶴展翅時能看到翅膀內側的黑色三級飛羽。圖／台北動物園提供

小丹頂鶴已不像小時候緊跟媽媽腳邊，會自己四處活動。圖／台北動物園提供

今年4月20日出生的丹頂鶴寶寶，是園內丹頂鶴KIKA（雌）與BIG（雄）睽違四年後再度孵化的第二隻寶寶。圖／台北動物園提供

小丹頂鶴頭部仍然是寶寶的黃褐羽色，之後將逐漸轉為成鳥的黑色。圖／台北動物園提供