愈抓愈多！苗栗防治綠鬣蜥族群擴散 一波移除80隻

苗栗縣政府持續辦理綠鬣蜥調查監測及移除工作，針對使用陷阱不易移除的個體，於7、8日晚間，會同農業部林業及自然保育署新竹分署委託的獵人團隊，前往頭份地區綠鬣蜥的活動及繁殖熱點，以槍枝方式作業，共移除80隻。

經農業處統計，這一波共計移除80隻，綜合去年及今年於頭份地區的移除成果，去年共移除31隻，今年目前共移除143隻。

農業處表示，今年移除數量較去年增加，與持續辦理調查監測，逐漸掌握綠鬣蜥活動及繁殖熱點有關，後續會將監測及移除量能集中於繁殖熱點區域及幼蜥孵化區域，以提升移除效率及防治成效，逐步壓制中港溪流域綠鬣蜥族群擴張情形。

另外，綠鬣蜥的活動及分布亦可能受到環境條件變化影響，例如颱風造成的地形及棲地變化以及河道清淤造成植被及水路變化等，因此，本府也將因應環境變化滾動式調整綠鬣蜥的防治策略，以掌握族群變化情形。

綠鬣蜥具有繁殖力強、適應環境能力佳等特性，若未及時控制，可能與原生物種競爭棲地及食物資源，並啃食蔬果等農作物，對本土生態及農業生產造成負面影響。民眾若發現綠鬣蜥，請盡速撥打「1999縣民熱線」通報，將由專業團隊進行後續處理，共同守護苗栗生態環境，防止綠鬣蜥持續北擴。