苗縣通霄南勢溪打造「鱸鰻生態觀察廊道」 工程經費約4000萬即將發包

苗栗縣政府計畫在通霄鎮主要溪流南勢溪設置「鱸鰻生態觀察廊道」，全案目前已結束說明會、規劃設計，將進行工程發包，工程經費估計約4000萬，預計明年秋季完工驗收，打造具生態教育功能的親水環境。

苗栗縣政府水利處指出，南勢溪過去因過度開發與氣候變遷，面臨夏雨成災、冬日枯竭的窘境，全年河道兩側更是雜草叢生，為解開水資源與生態困境，地方積極爭取推動改善計畫，規劃在南和里的和興橋至南坪橋區段設置兼具親水灌溉與環境教育功能的「鱸鰻生態觀察廊道」。

工程重點將優化臨溪便道、移除破損水泥，並把傳統僵硬的垂直護岸改建為「生態砌石護岸」。依據鱸鰻的生長習性，採用干擾最小的自然工法，營造出適合魚蝦貝類棲息的多孔隙空間；同時實踐循環經濟，將拆除的混凝土碎塊填充改造成「景觀石籠座椅」，有效降低環境負荷。

此外，計畫也將設置1處「鱸鰻生態環教廣場」與2座觀察平台，未來可作為鄰近的南和國中、南和國小等在地學校的戶外環境教育據點，讓生態保育從小扎根。

為避免破壞野生動植物棲地，縣府水利處表示，工程採取「迴避、縮小、減輕、補償」等原則，全力保護石虎、台灣藍鵲及圓葉野扁豆等珍貴物種棲地，未來工程完工後，將能恢復南勢溪往昔生態風貌，並帶動地方綠色創生發展。