台東池上野生動物祭首納犬貓寵物 留一天放下立場「好好記住牠們」

台東池上青年培力工作站今年再度與池上玄天宮合作舉辦「野生動物祭」，透過地方信仰與祭祀文化，紀念過去一年因道路、農業、工程、藥物及棲地變化而死亡的生命。今年更首度將犬、貓及離世寵物納入祭祀，希望在保育與動物福利等不同立場之間，留下一天放下爭議，好好記得牠們。

池上青年培力工作站與池上玄天宮自2023年起合作舉辦野生動物祭，首年以「生態六殺」為題，聚焦路殺、枯水竭殺、農械誤殺、工程傷殺、藥物毒殺及非法獵殺等人為因素造成的動物死亡，後續逐步將祭典轉化為討論農業環境倫理與永續生產的地方平台。

今年祭典關注過去一年台東重要生態事件，包括知本濕地水域枯竭造成的棲地危機、河川工程調查期間發生的龜類死亡，以及道路、農田持續發生的路殺、農機誤傷與藥物毒殺等。主辦單位表示，許多動物沒有名字，死亡也未必成為新聞，若無人記錄，很快便會從地方記憶消失，因此希望透過祭典讓這些生命重新被看見。

今年犬貓及寵物也列入祭祀名單。主辦單位指出，犬貓與野生動物在保育現場經常被視為衝突兩端，但在祭典這一天，牠們不再只是爭議中的物種或數字，而是曾經活過、值得被記住的生命。

池上青年培力工作站主持人林耿弘表示，野生動物祭不是迴避責任，而是希望把一天留給生命，「當生命已經離去，我們想做的只有一件事，就是好好紀念牠們。」

主辦單位形容，今年祭典更像一場「和解之日」，不是忘記傷害，而是共同承認傷害曾經發生，並從理解生命出發，思考如何減少下一次傷害。祭祀供品則將於活動後轉贈池上鄉弱勢家庭，讓祭典心意延續到地方日常。