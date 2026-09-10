套索受困母黑熊「利卡夢」重返山林 台東利嘉部落祈福送行

今年5月在台東縣卑南鄉美農淺山受困套索的台灣黑熊，經林業保育署台東分署及野灣野生動物醫院救援、照養，右後肢傷勢已恢復良好，今天上午順利野放至利嘉山區，重返山林。利嘉部落族人也特別前往野放地點向祖靈祈福，祝福這隻成年母熊未來能在山林平安自在生活。

台東分署表示，這隻成年母熊今年5月27日在海拔僅428公尺的美農山區受困套索，接獲通報後，立即會同野灣團隊、下賓朗部落族人及初鹿派出所員警前往救援，儘管現場地形陡峭，仍順利將黑熊救出。

黑熊獲救後送往野灣野生動物醫院接受醫療及照養，右後肢傷勢逐漸恢復。8月11日進行全身健康檢查、行為觀察及野放評估，確認其精神、活動力均良好，體重約68公斤、體態適當，具備重返野外的條件。

台東分署考量原受困地點距離人類聚落較近，不適合原地野放，經與利嘉部落討論並取得族人同意後，決定將牠安置到越過稜線、擁有天然森林環境的利嘉山區。利嘉部落更召開部落會議，以卑南族語「利卡夢（Likavung）」為牠命名，象徵部落的參與與祝福。

今天野放時，利嘉部落主席高幸男帶領族人前往現場向祖靈祈福，隨後由台東分署人員將利卡夢送回山林。分署也為牠佩掛GPS追蹤頸圈，持續監測活動範圍及行蹤。

台東分署指出，利嘉社區發展協會自2023年起執行「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，持續進行棲地巡守，部落內並設置「保育柑仔店」，協助林業保育署換發改良式獵具。此次部落同意並協助黑熊野放，展現部落參與黑熊保育的行動。

分署也提醒，民眾進入山區應妥善管理食物及垃圾，避免吸引野生動物靠近；若發現野生動物受困、滋擾或進入人類活動區域，應立即通報地方政府1999或林業保育署24小時通報專線0800-000-930，切勿自行捕捉或處置。