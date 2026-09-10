登記賣寵物卻沒許可？竹縣13家業者遭點名 動保所：早已歇業

新竹縣有13家業者在商業登記中列有寵物零售、寵物服務等項目，卻未取得經營寵物繁殖、買賣或寄養所需的特定寵物業許可，遭審計室點名要求改善。新竹縣動保所表示，逐案查核後確認13家均已歇業，並非目前實際營業或列管業者。

新竹縣審計室指出，縣府動物保護防疫所為落實特定寵物業管理及寵物源頭流向控管，配合農業部辦理寵物產業管理精進計畫，建置合法寵物業者名冊，並辦理寵物登記站輔導、專任人員教育訓練及寵物業評鑑等作業，以促進寵物產業健全發展。

審計室表示，動保所建置合法寵物繁殖、買賣及寄養業者名冊，截至2025年底已納管97家，並依規定將名單上傳農業部寵物登記管理資訊網。不過審計室將動保所列管名冊與新竹縣政府提供的商業設立清冊比對後，發現13家業者未申請特定寵物業許可證，因此函請動保所研謀改善。

新竹縣動保所表示，審計機關將新竹縣列管特定寵物業者名冊與商業登記資料比對，篩選出13家商業登記營業項目包含寵物零售、寵物服務等相關項目，卻未取得特定寵物業許可證。經動保所逐案查核，所列13家均屬早期辦理商業登記的業者，目前均已歇業，並非現行縣內列管或實際營業的特定寵物業者。

動保所說明，依「動物保護法」第22條規定，經營特定寵物繁殖、買賣或寄養，應取得直轄市、縣市主管機關許可；「特定寵物業管理辦法」也規定，業者經審查取得特定寵物業許可證後，再依公司法、商業登記法等規定辦理相關登記。

動保所指出，因此工商登記資料所登載的營業項目，仍須配合業者現況，以及是否實際從事特定寵物繁殖、買賣或寄養行為進一步查證，不能僅以工商登記項目，直接認定業者未經許可經營。

動保所表示，為避免工商登記及特定寵物業管理資料異動不同步而產生落差，後續將持續強化與商業登記主管機關的橫向聯繫及資訊勾稽機制，定期檢視涉及寵物相關營業項目的商業登記資料；如發現疑似實際從事特定寵物繁殖、買賣或寄養者，即列入查核，確認是否依法取得許可，以維護特定寵物業管理制度完整性。