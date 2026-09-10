【動物冷知識】胰島素竟然能當毒？3種有毒動物超驚奇 牠讓獵物「血糖狂降」成盤中餐

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？居然有動物拿「胰島素」當毒素在用！？

今天讓我一起來看看，3個有毒動物的冷知識吧！

溝齒鼩是少數會自己產生毒液的哺乳類。下顎門齒有一道縱向的溝槽，毒液會沿著這道溝流到牙齒上，這也是「溝齒鼩」這個名字的由來。

透過毒液，他們能讓獵物的活動力下降，幫助自己制服獵物，甚至能捕食體型比自己大的動物。

藍頂鶥鶇是一種有毒的鳥，他們羽毛和皮膚中含有的強效神經毒素—蛙毒素

但這些毒素不是他們自己製造的，而可能來自他們吃下的某些甲蟲；而這些甲蟲體內的毒素似乎也不是自己製造的，可能還要一路追溯到牠們吃下的東西，例如土壤中的蟎蟲或某些植物。

一層一層往下追，形成了一條神祕的「毒素供應鏈」。

另外，這種毒素會被稱為蛙毒素，並不是只有青蛙才好有的毒素，而是因為這種毒素第一次是在青蛙（主要是箭毒蛙）體內發現的而得名，不過有些箭毒蛙也是吃下一些有毒的食物才能產生這類毒素。

有些芋螺，例如殺手芋螺、鬱金香芋螺，毒液中含有一種特化的胰島素。

這種胰島素能讓獵物的血糖快速下降，使他們陷入低血糖、反應變慢的狀態，最後成為芋螺的盤中餐。

對我們來說，胰島素是調節血糖的；對這些魚來說，芋螺的胰島素卻可能是要命的毒！！

資料來源：1、2、3