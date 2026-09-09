推貓重摔炎上！基隆鹹酥雞店遭狂洗負評 發聲撇清秒被拆台

近日Threads上傳出一段誇張的虐貓影片，畫面中一名男子徒手將貓咪猛力推落重摔在地，一旁女子非但未出聲制止，甚至傳出戲謔笑聲。殘忍行徑曝光後引發網友公憤，隨即肉搜出男方身分為基隆「游阿芳塩酥雞」的實際經營者，女方則是曾發行單曲的台語歌手余曼曼。儘管店家隨後火速發布聲明切割，堅稱涉案男子「僅是前員工且早已離職」，但網友調閱經濟部商業登記公示資料狠戳謊言，痛批店家根本是換人頭「狡辯甩鍋」。

影片來源顯示，該名男子疑似在室內與貓咪互動時，突然出手將無辜的貓大力掃向地面，貓咪瞬間騰空翻滾重摔落地，女方更在個人社群留下「貓咪哭超好笑」等戲謔言詞。畫面曝光後引發愛貓人士與網友強烈撻伐，痛批「推成這樣哪叫不小心摸到」、「如何對待弱小動物就是人格的照妖鏡」。

憤怒的網友隨即展開肉搜，起底動手的男主角正是基隆知名鹹酥雞店「游阿芳塩酥雞」與瑜伽服飾品牌的負責人「喬治哥」，妻子則是台語歌手余曼曼。大批網友隨即轉戰至鹹酥雞店的Google商家地標狂洗負評抵制，呼籲大家「拒買虐貓店」，甚至傳授「改留兩顆星防系統自動刪除」的灌爆策略，一度讓店家急關社群留言過濾評價。

面對排山倒海的輿論抵制，「游阿芳塩酥雞」官方帳號緊急發出公開聲明，店家指出，影片涉案當事人已於9月4日離職（後續又留言筆誤改稱『前合作夥伴』），而虐貓影片拍攝於9月6日，強調純屬個人離職後行為，與店家立場及其他同仁無關，呼籲外界切勿波及無辜門市與夥伴。

然而，店家的說詞非但未能滅火，反而激起網友深入追查。網友調閱經濟部商工登記公開資訊赫然發現，「游阿芳塩酥雞」現任負責人游凡瑩，同時也是「喬曼工作室」與「沈芳國際」的負責人；而「喬曼工作室」今年7月前的登記人正是余曼曼（余蔓君），且男方過往也曾以負責人身分出現在相關司法裁判書中，顯示涉案兩人與品牌關係盤根錯節，形同家族共同創業，根本非單純「離職受僱員工」。

儘管店家再度現身辯稱「7月已辦理變更負責人，曾參與不代表現階段仍有經營權」，但大眾普遍無法埋單，痛斥「小孩自介都寫游阿芳老闆，現在出事才光速變前員工」、「以為換個登記人大家就看不懂洗產地嗎」。