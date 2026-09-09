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2萬人松鼠社團疑涉違法買賣 新北動保處查處中

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市動保處近期接獲檢舉，查獲多處案址非法飼養臺灣赤腹松鼠。圖／新北市動保處提供
新北市動保處近期接獲檢舉，查獲多處案址非法飼養臺灣赤腹松鼠。圖／新北市動保處提供

新北市動保處近期查獲多處案址非法飼養臺灣赤腹松鼠，還有一個成員超過2萬人的「松鼠小家Q萌社團」，出現幼鼠買賣、送養、徵求飼養等貼文，恐成為違法飼養及交易野生動物的管道，相關行為的後續處置尚在研議中。

臺灣赤腹松鼠雖非保育類，但仍受「野生動物保育法」保護，未經主管機關許可不得任意自野外捕捉、買賣或當成寵物飼養，擅自獵捕可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並沒入動物。

新北市動保處近期接獲多起疑似私自飼養的檢舉通報，會同警方在多處案址查獲非法飼養，同時發現2013年成立迄今的臉書「松鼠小家Q萌社團」，有成員將動保人員稽查畫面上傳，發文指責稽查行為造成被飼養的松鼠傷亡，引發部分成員批評及質疑。

進一步檢視社團貼文，發現遍佈北、中、南各地的成員，經常分享飼養臺灣原生松鼠資訊，出現「有人要養嗎？今天早上撿的，在新莊林口」、「新北桃園徵一對松鼠」及「松鼠寶寶私訊賴」等涉及買賣、送養及徵求飼養的內容，可能成為原生野生動物非法飼養及交易媒合管道。

動保處指出，野生動物應回歸自然生態環境，涉嫌違法行為的後續處置尚在研議中，呼籲民眾切勿一時興起或好奇擅自捕捉、飼養臺灣原生野生動物，也不要透過網路社團購買來源不明的野生動物，以免觸法。

若發現疑似非法飼養、捕捉或交易臺灣原生野生動物，可撥打1959動保專線、1999市民專線，或新北市動保處24小時通報電話02-2959-6353，共同守護原生野生動物及自然生態。

臉書「松鼠小家Q萌社團」出現涉及買賣、送養及徵求飼養的內容，可能成為原生野生動物非法飼養及交易媒合管道。圖／新北市動保處提供
臉書「松鼠小家Q萌社團」出現涉及買賣、送養及徵求飼養的內容，可能成為原生野生動物非法飼養及交易媒合管道。圖／新北市動保處提供

臉書「松鼠小家Q萌社團」出現涉及買賣、送養及徵求飼養的內容，可能成為原生野生動物非法飼養及交易媒合管道。圖／新北市動保處提供
臉書「松鼠小家Q萌社團」出現涉及買賣、送養及徵求飼養的內容，可能成為原生野生動物非法飼養及交易媒合管道。圖／新北市動保處提供

臉書「松鼠小家Q萌社團」有成員將動保人員稽查畫面上傳，發文指責稽查行為造成被飼養的松鼠傷亡，引發部分成員批評及質疑。圖／新北市動保處提供
臉書「松鼠小家Q萌社團」有成員將動保人員稽查畫面上傳，發文指責稽查行為造成被飼養的松鼠傷亡，引發部分成員批評及質疑。圖／新北市動保處提供

松鼠 社團 新北 野生動物

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