汪喵星球、怪獸部落攜手毛孩乾杯 頂級牛舌、松葉蟹端上萌寵餐桌

頂級燒肉的美味，毛孩也吃得到了！台灣寵物領導品牌汪喵星球、怪獸部落聯手乾杯集團旗下寵物品牌「毛孩乾杯」 ，將與餐廳同等級的人食級牛舌、松葉蟹等高級食材，結合寵物食品研發專業，打造毛孩專屬的聯名燒肉系列，做成毛孩也能安心吃的零食與餐包，讓乾杯的美味不只留在餐廳，在家也能讓毛孩一起大口「開吃」！

近年寵物家人化的觀念普及，寵物是否「吃得夠好」也逐漸成為趨勢。汪喵星球、怪獸部落此次與毛孩乾杯合作，結合兩大集團專業，毛孩乾杯強調人食等級原肉，延續對肉品的專業與品質講究，從原料溯源到品質規格層層把關，依照肉品特性挑選適合毛孩食用的原料；汪喵星球與怪獸部落則以寵物食品研發專業，針對犬貓需求調整食材處理與配方，兼顧適口性與犬貓營養需求，強強聯手讓毛孩也能在家享用乾杯的「頂級好肉」。

汪喵星球攜手毛孩乾杯推出聯名燒肉系列，將餐廳等級的人食級牛舌與松葉蟹直接入料，讓乾杯的美味不只留在餐廳。圖／汪喵星球 提供

餐廳同等級食材入料 牛舌、松葉蟹變身毛孩燒肉

聯名燒肉系列由汪喵星球、怪獸部落分別攜手毛孩乾杯推出，涵蓋毛孩零食到日常主食，不僅堅持採用 100% 原肉，更選用與乾杯餐廳同等級的「人食級紐澳牛舌」與「頂級俄羅斯松葉蟹」入料。其中牛舌富含牛磺酸，有助於保健心血管，更嚴選脂肪 5% 以下部位，讓毛孩品嘗鮮美滋味之餘，也避免攝取過多負擔；松葉蟹則取自極寒海域，肉質細緻清甜，並含軟骨素與蝦紅素，為毛孩補充多元營養。

汪喵星球首推犬貓皆宜的「究極盛合燒肉零食」，共有牛舌厚切蔬肉餅與松葉蟹佐嫩雞丁兩種口味，每一口都吃得到真材實料，滿足喜愛不同口感的毛孩。怪獸部落則以日式燒肉經典吃法「月見牛舌」為靈感，推出主食餐包與丁狀零食串包，配方特別加入蛋黃，不僅重現月見料理特色，也為毛孩補充優質蛋白質及日常營養。全系列產品皆不含人工色素與香料，無論日常正餐或偶爾犒賞，都能讓毛孩吃得盡興，放心享受餐廳級的燒肉美味。

對於此次聯名，牧羊人集團執行長孫宗德表示：「這幾年我們很明顯看到，飼主幫毛孩挑選食物的標準正在改變。以前可能先考慮吃不吃得飽，現在大家更在意原料從哪裡來、用了什麼食材，以及能不能讓毛孩吃得更好。其實背後的想法很單純，就是我們自己認可的好東西，也會想讓家裡的毛孩能夠一起享用。」

乾杯集團董事長平出莊司表示：「此次合作不只是把燒肉食材做成寵物食品，而是將毛孩乾杯對肉品的講究，結合汪喵星球、怪獸部落對犬貓飲食的專業。從原料品質、食材處理、營養配方到最後的產品呈現，雙方都經過多次討論與調整。我們希望做出的不只是『看起來像燒肉』的聯名商品，而是真的能讓毛孩安心享受好食材、好味道。」

9 月起全台開賣 官網超商都能輕鬆購

聯名燒肉系列產品已於 9 月 1 日起在汪喵星球、怪獸部落與毛孩乾杯官網開賣，並同步於乾杯集團旗下餐廳等實體通路販售。汪喵星球「究極盛合燒肉零食」兩款口味，也將於 9 月 16 日起在全台 7-ELEVEN 上架，讓飼主能輕鬆把餐廳級好料帶回家，與毛孩共享一頓專屬的燒肉饗宴。

線上購買通路請至：

● 汪喵星球官網：https://www.dogcatstar.com/

● 怪獸部落官網：https://litomon.com/

● 毛孩乾杯官網：https://www.kpet.com.tw/