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每年超過200億寵物商機！毛孩成市場重要使用者 催生產品安全意識

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
飼主抱著已陪伴13年的愛犬。記者黃子騰／攝影
飼主抱著已陪伴13年的愛犬。記者黃子騰／攝影

台灣寵物數量320萬已遠超過14歲以下兒童，寵物用品市場1年超過200億，從推車到自動電器琳瑯滿目，但買到瑕疵品恐讓主子受傷。飼主過去只能挑大品牌、評價、是否無毒，價錢也是重要關鍵。新北推動寵物GS標章多一層把關，讓飼主能安心選購。

飼養愛犬雪納瑞已13年多的白小姐說，現在每週都要帶狗狗拿心臟病的藥，每個月還會帶牠去參加寵物旅遊，每月花費至少要1萬。過去購買寵物用品時，為了愛犬的健康及安全，會盡量挑大品牌、注意產品效期及標榜無毒的產品。現在有政府認證的安全標誌，「至少又多了一層的把關」，如果真的出了問題求償也比較有保障。

飼養博美犬3年的徐小姐表示，平常除了寵物吃的東西，也會購買狗狗使用的玩具及用品，以往挑選商品時第一會先看成分，再看看其他人的評價。被問到現在有了寵物GS標章後買東西是否會比較安心，徐小姐說當然會比較安心，但也直言：「還是要看價錢啦！」

中華寵物用品發展協會理事長黃獻平表示，台灣寵物用品市場一年超過200億元，但大多是進口，目前國內還沒有寵物用品的統一標準，因此除了建立安全要求，也要逐步輔導設計端、製造端。黃獻平指出，GS標章目前採自願性方式推動，參考國際相關規範，依照不同產品特性訂定不同的安全要求，未來逐步建立標準，也可提供相關標準給政府參考。

黃獻平指出，目前市面上的寵物用品，較大的問題之一是標示，有些產品沒有標示或標示不完整，而產品強度也是需要注意的地方，小狗抓的力量很大，如果用品強度不足可能產生問題。另外電氣類寵物用品同樣需要注意漏電問題，寵物若啃咬用品可能會有觸電風險，除了毛髮燒焦外，嚴重的話恐當場昏迷。

黃獻平說，對於沒有GS標章的商品，建議飼主要注意產品標示，包括使用注意事項及警告等，至少要符合商品標示法要求。希望消費者未來能儘量選擇有GS標章的寵物用品，讓安全成為選購時的重要考量。

毛寶貝在通過認證的推車內開心活動。記者黃子騰／攝影
毛寶貝在通過認證的推車內開心活動。記者黃子騰／攝影

徐小姐拿食物飼養愛犬博美。記者黃子騰／攝影
徐小姐拿食物飼養愛犬博美。記者黃子騰／攝影

寵物玩具需選擇通過GS標章的產品。記者黃子騰／攝影
寵物玩具需選擇通過GS標章的產品。記者黃子騰／攝影

寵物 市場 飼主 商標

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