台灣狗狗節前夕新北首創GS寵物用品安全標章 把關毛寶貝用品安全

明天9月9日就是台灣狗狗節，為把關寵物用品安全，新北市動保處與中華寵物用品發展協會領先全國首創「GS寵物用品安全標章」，展示取得GS標章的寵物用品，盼透過業者自主把關與消費者安全選購，讓寵物用品安全落實到毛寶貝日常使用。

國內外因用品設計或使用不當導致寵物受傷的案例時有所聞，寵物用品安全不能只看外觀，實際使用情境更是關鍵。2018年IKEA曾因寵物飲水機可能造成犬貓頭部卡住、窒息，並涉及犬隻死亡案例召回商品。國內獸醫臨床上也曾發現犬貓因吞食塑膠、毛線及玩具等異物就醫，嚴重時可能造成腸胃道阻塞、腸壁損傷或穿孔，甚至危及生命。

為提升產業安全意識，新北市動保處與中華寵物用品發展協會參考國外相關經驗，共同推廣「GS寵物用品安全標章」，鼓勵業者建立自主安全管理機制。以日本為例，相關產業團體已透過統一標示指引及品質安全基準，推動寵物用品自主品質與安全管理；新北市則結合在地產業力量，鼓勵業者從產品開發及上市前主動辨識可能風險。

新北市農業局副局長劉淑芬表示，毛寶貝每天使用的用品看似簡單，卻可能因材質、結構、承重或使用方式不當產生危險，安全不應等到發生事故後才補救，而應從產品設計、上市前評估到實際使用各階段共同重視。此次透過GS安全標章及現場實測，讓業者與消費者更加了解不同用品可能存在的風險，共同提升寵物用品安全意識。

中華寵物用品發展協會理事長黃獻平表示，14歲以下兒童現在是270萬，而我們的寵物已經超過320萬，現在毛小孩已經超過兒童的人口，寵物用品的安全越來越受大家關注。民眾在選購寵物玩具、提籠、推車時，安全是重要的一個考量。因此中華寵物用品發展協會推動GS安全標章，從產品的審查、安全評估、委託第三者來做檢驗跟風險評估，通過後才會發出標章。

黃獻平指出，GS寵物用品安全標章並不只是一張貼紙，而是依不同產品特性，透過申請資料審查、產品安全評估，以及必要的檢驗或現場評估，協助業者從產品結構與實際使用情境出發，提早辨識可能存在的安全風險。GS標章也重視取得標章後的持續管理，業者應依相關規定投保並維持有效的產品責任保險；產品如有可能影響安全評估結果的重大變更，應主動通知協會，若發生重大安全疑慮、傷害事故或產品召回等情形，也須配合後續處理及必要追蹤管理。

黃獻平指出，GS標章不只是一個識別的標章，也能讓業者更注重、真正了解這個產品的安全，同時也希望消費者能夠從選購開始，推動建立寵物用品安全意識。也希望更多的業者加入、參與GS標章，取得消費者的信任，保護人跟寵物的安全。

農業局副局長劉淑芬表示，包括寵物推車、寵物器具、食用的器具，或是寵物的玩具都可以申請GS寵物用品安全標章。GS安全標章是由第三方來檢測，業者在申請GS標章時，不同的寵物用品需由不同的其他機構檢附合格許可證，中華寵物用品發展協會才會發出GS的標章。

台北海洋科技大學寵物業經營管理系主任王宥婷表示，學生在飼養寵物時也曾發生因玩具選擇或使用不當，導致寵物受傷的案例。去年一名學生飼養的犬隻有較嚴重的分離焦慮情形，學生為了能在上課期間協助狗狗舒緩情緒，特別準備耐咬玩具供牠啃咬。未料因玩具材質較硬，加上犬隻長時間、反覆啃咬，最後造成牙齒斷裂。這個案例也提醒飼主，耐咬並不等於適合長時間啃咬，玩具硬度仍須考量犬隻的牙齒狀況、咬合力及使用方式。

另外也曾有學生飼養的犬隻，在啃咬玩具後誤吞碎片，造成腸道阻塞而必須住院觀察。所幸後續異物順利自行排出不須進行手術，但也顯示玩具一旦出現破損、碎裂或零件脫落，就可能產生誤食及腸胃道異物的風險。

王宥婷提醒，飼主挑選寵物玩具時不能只以耐咬、耐用作為選購標準，應依犬隻的體型、年齡、牙齒狀況、咬合力及啃咬習慣，選擇尺寸與材質適合的產品。材質過硬可能增加牙齒磨損、斷裂的風險。容易被咬碎、撕裂或脫落的玩具，則可能因誤吞而造成消化道異物甚至腸阻塞。

王宥婷說，學校在相關專業課程中也會提醒學生，寵物玩具除了提供娛樂及環境豐富化功能之外，安全性應是最優先的考量。選購時應掌握尺寸適當、不易誤吞、材質安全等原則；使用期間也應定期檢查玩具完整性，並視寵物的啃咬情形適度陪同觀察，一旦發現裂痕、破損或零件鬆脫，就應立即停止使用。

新北市動保處表示，寵物用品與毛寶貝日常生活密不可分，安全應該從源頭開始。此次與中華寵物用品發展協會共同推廣GS寵物用品安全標章，讓民眾了解安全標章從產品設計、風險評估到後續管理的完整安全思維。呼籲飼主選購用品時，應依寵物體型、年齡、習性及實際使用情境挑選，並定期檢查用品是否破損或老化，從安全選購、正確使用、定期檢查三方面守護毛寶貝的安全。

安全的寵物推車必須有防滑設計。記者黃子騰／攝影

毛寶貝在通過認證的推車內開心活動。記者黃子騰／攝影

通過認證的寵物用品都會貼上GS標章。記者黃子騰／攝影

寵物玩具需選擇通過GS標章的產品。記者黃子騰／攝影

安全的圍欄不能有任何毛邊。記者黃子騰／攝影