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鬥魚也懂躺床？突跳上葉子一動不動 飼主「收屍」瞬間游走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名鬥魚飼主分享寵物躍上葉片休息的畫面，讓不少網友直呼療癒。 圖／擷自Threads網友bennychung.0916授權影片
一名鬥魚飼主分享寵物躍上葉片休息的畫面，讓不少網友直呼療癒。 圖／擷自Threads網友bennychung.0916授權影片

鬥魚也會睡在「床上」？近日一名Threads網友分享一段影片，只見鬥魚在水中游著游著，突然「咻」地跳上葉子，接著舒服地躺在葉片上休息，模樣相當療癒。飼主也逗趣寫下：「你專屬的床。」可愛畫面吸引不少網友留言直呼「好喜歡」、「好可愛啊，魚魚也喜歡睡床」。

影片也讓不少人第一次知道，原來鬥魚真的會停在水面上的葉片休息。有網友好奇詢問：「他會自己再跳回水裡面嗎？」還有人分享自身經驗，表示蓋斑鬥魚也會出現類似行為，自己曾在戶外蓮花缸養蓋斑鬥魚，第一次看到魚停在葉子上時，還以為牠「死了」，甚至拿夾子準備把牠夾起來，結果魚突然游走，讓自己當場嚇一跳。

還有網友看到療癒畫面後被燒到，直接表示「想養鬥魚了！」也有人分享過去曾讓鬥魚停在黃金葛上，顯示水草、葉片似乎成了不少魚友眼中的天然休息區。

鬥魚為什麼跑出水面

為什麼影片中的鬥魚會突然跳上葉子「躺平」？其實與牠特殊的呼吸方式有關。鬥魚除了透過鰓呼吸，還具有俗稱「迷鰓」的特殊呼吸器官，能直接從水面吸入空氣，因此即使停留在靠近水面的葉片上，也能正常取得氧氣，這也是不少人第一次看到時會驚訝「魚怎麼跑出水面了」的原因。

水族專家「JPWu's Ornamental Fish國寶的藏寶箱」也提醒，鬥魚不容易因水中溶氧偏低而缺氧，並不代表可以長期生活在髒水中。飼養過程中的餵食與排泄會造成有機及含氮廢物累積，若缺乏定期換水與適當過濾，仍可能影響魚隻健康。因此，葉片或水草可以成為鬥魚的休息場所，但維持穩定、乾淨的水質，才是長久飼養的關鍵。

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