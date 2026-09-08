恢復「12夜」提案原訂今須正式回應 農業部：延長2個月

遊蕩動物對生態、公共安全與農畜產業已造成重大影響，有民眾6月於「公共政策網路參與平台」提案檢討流浪動物「零撲殺」政策，並恢復「限期收容（12夜）」機制，10天就已達成案門檻，主管機關農業部須於今日前正式回應，但農業部表示，將延長回應期限2個月，即11月8日再行回覆。

本案提議者表示，自2017年台灣正式實施流浪動物「零撲殺」政策以來，原意是出於人道與對生命的尊重。然而在「TNVR」措施趕不上繁殖速度、惡意棄養重罰難以落實，以及野外人為餵養氾濫的現狀下，零撲殺政策已步入死胡同，並帶來嚴峻危機。

提案人強調，本提案並非主張無差別撲殺，而是要求重啟務實的「限期收容」與「人道退場」機制，好讓收容所回歸「中途、媒合領養」的本質，保障在所動物的基本生活空間與尊嚴。此外，透過限期沒人領養即人道安樂死的機制，搭配生態敏感區「全面禁餵」，強制移除野外遊蕩犬貓，還給本土物種安全的生存空間。

本案原訂今9月8日前須於本平台公開正式回應，然而機關回應欄卻指出，正式回應內容此刻正辦理相關程序，依「公共政策網路參與實施要點」第8點第5項規定，延長回應期限至年11月8日。

農業部動保司則表示，因內部還需要再整理相關資訊，因此才延長回應時間，至於是否會與提議人召開會議，目前時間尚不確定。