白露迎黃頭鷺南遷高峰期 梅山「萬鷺朝鳳」登場如白龍翻騰

秋意漸濃，秋節腳步近了，迎來每年黃頭鷺南遷高峰期。昨天農曆「白露」節氣，成群黃頭鷺進入台灣上空，嘉義縣梅山鄉太興村生毛樹溪谷出現壯觀「萬鷺朝鳳」，鳥群隨峽谷氣流盤旋、聚散，不斷變換隊形，宛如白龍在山谷翻騰，吸引賞鳥客及攝影愛好者。

近日受低壓帶及降雨影響，鳥群一度暫停遷徙避雨，隨著天氣逐漸放晴，黃頭鷺大軍恢復群飛南遷，讓「追鷺人」再次捕捉壯觀鳥況。

梅山太興村是黃頭鷺南遷重要路線，每年農曆白露至寒露，成群黃頭鷺沿著生毛樹溪谷由北往南移動。由於溪谷地形造成氣流變化，鳥群隨著氣流上升、下降，時而聚集、時而散開，甚至變換出「神龍擺尾」、鯨魚、魚群及飛鳥等不同隊形，場面宛如空中「閱兵大典」。

臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明分享，今年第一波「萬鷺朝鳳」登場。5日下午一場大雨過後，雨勢稍歇，成千上萬隻黃頭鷺從生毛樹溪溪谷集結起飛，順著氣流盤旋飛舞，整個太興聚落都能看見鳥群在山谷間飛翔。

黃源明表示，當天下午5時多雨停，第一波鳥群陸續出現，一直到傍晚6時半左右，黃頭鷺大軍爬升至一定高度後，非常有默契地瞬間排成縱隊，朝166縣道平交道附近飛越，繼續往南遷徙。當時雲霧縹緲，加上聚落燈光映照，形成難得一見的「雲霧夜景版萬鷺朝鳳」。

黃頭鷺每年秋季由北方南遷，部分鳥群來自北方大陸、日本、韓國等地，過境台灣後持續往南，前往越南、菲律賓等地度冬。9月是觀賞黃頭鷺過境時期，鳥群一路從北部金山、貢寮等地南下，沿丘陵、溪谷移動，最後往南部屏東龍鑾潭等地集結。

其中，梅山太興村生毛樹溪谷因特殊地形與氣流，成為黃頭鷺南遷途中最具特色的觀賞點之一。由於遷徙路線容易受到雷雨、氣流及天候影響，「萬鷺朝鳳」並沒有固定出現時間，想親眼目睹這場一年一度的生態大秀，仍得看天候、鳥況與現場運氣。從白露到中秋前後，正是黃頭鷺密集過境期，太興山谷上演這場壯觀的「空中大遷徙」。

臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明分享，今年第一波「萬鷺朝鳳」登場。5日下午一場大雨過後，雨勢稍歇，成千上萬隻黃頭鷺從生毛樹溪溪谷集結起飛，順著氣流盤旋飛舞，整個太興聚落都能看見鳥群在山谷間飛翔。圖／截自臉書社群「漫步在雲端的阿里山」

臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明分享，今年第一波「萬鷺朝鳳」登場。5日下午一場大雨過後，雨勢稍歇，成千上萬隻黃頭鷺從生毛樹溪溪谷集結起飛，順著氣流盤旋飛舞，整個太興聚落都能看見鳥群在山谷間飛翔。圖／截自臉書社群「漫步在雲端的阿里山」

臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明分享，今年第一波「萬鷺朝鳳」登場。5日下午一場大雨過後，雨勢稍歇，成千上萬隻黃頭鷺從生毛樹溪溪谷集結起飛，順著氣流盤旋飛舞，整個太興聚落都能看見鳥群在山谷間飛翔。圖／截自臉書社群「漫步在雲端的阿里山」