貓對天然除蟲菊精易出現毒性不良反應 環境部要求加註警語

近日有民眾反映，市售部分含有「天然除蟲菊精」（Pyrethrins，俗稱必列寧）成分的防蚊、殺蟲劑等環境用藥，雖標示對哺乳動物低毒性，但此成分對貓隻具較高毒性，現行標示恐使飼主產生誤解。環境部化學物質管理署今提醒，養貓民眾於室內使用含有除蟲菊精的環境用藥產品時，切勿讓貓隻直接或間接接觸藥劑，以確保寵物安全。

化學署表示，天然除蟲菊精是萃取自除蟲菊花的天然有效成分，廣泛應用於環境衛生害蟲防治。一般而言，人類及多數哺乳類動物具有較佳的代謝能力，可快速將天然除蟲菊精排除，因此相對而言毒性較低，故許可產品標示「對哺乳動物毒性低」。

然而，貓隻因先天葡萄醣醛酸苷結合代謝能力較不足，對天然除蟲菊精的代謝效率較其他多數哺乳類動物低，暴露後較容易發生神經毒性等不良反應，毒性確實較人類及多數哺乳類動物為高。

化學署指出，為此已召開環境用藥專家諮詢會議，並與除蟲菊精類產品相關業者研商，決議將統一於除蟲菊精類產品標示說明書的警示圖案或警語欄位，加註「本劑對貓具危害風險，使用前先看標示。」 至於目前已在市面上流通之含除蟲菊類產品則不強制回收，但建議販賣端業者可協助於販售場域補充及標示相關警語說明。

化學署提醒，使用含天然或合成除蟲菊精的環境用藥時（如噴霧殺蟲劑、液劑或蚊香等），均應避免讓貓隻直接接觸藥劑，並應依產品標示及使用說明正確施用；施藥後也應避免貓隻立即進入施藥區域，須待藥劑乾燥與充分通風，並清潔貓隻常接觸區域，以降低暴露風險。