除蟲菊精對貓具神經毒性 環部強制產品加註警語

環境部今天提醒養貓民眾，使用含天然或合成除蟲菊精的環境用藥，均應避免讓貓隻直接接觸藥劑，以防暴露後引發神經毒性等不良反應；已研商強制產品加註警語。

環境部化學物質管理署今天發布新聞稿，特別提醒養貓民眾，於室內使用含有除蟲菊精（包含天然與合成）環境用藥產品時，務必提高警覺，切勿讓貓隻直接或間接接觸藥劑，以確保寵物安全。

化學署表示，天然除蟲菊精係萃取自除蟲菊花天然有效成分，廣泛應用於環境衛生害蟲防治。一般而言，人類及多數哺乳類動物具有較佳的代謝能力，可快速將天然除蟲菊精排除，因此相對而言毒性較低，故許可產品標示「對哺乳動物毒性低」。

然而，貓隻因先天葡萄醣醛酸苷結合代謝能力較不足，對天然除蟲菊精的代謝效率較其他多數哺乳類動物低，暴露後較容易發生神經毒性等不良反應，毒性確實較人類及多數哺乳類動物為高。

化學署已召開環境用藥專家諮詢會議，並與除蟲菊精類產品相關業者研商，決議將統一於除蟲菊精類產品標示說明書之警示圖案或警語欄位，加註「本劑對貓具危害風險，使用前先看標示（本警語每一字體大小不得小於 0.5 公分，並須與其他標示字體顏色不同）。」

至於目前已在市面上流通含除蟲菊類產品，包含噴霧殺蟲劑、液劑或蚊香等環境用藥則不強制回收，建議販賣端業者可協助於販售場域補充及標示相關警語說明。

化學署提醒民眾，施藥後應避免貓隻立即進入施藥區域，須待藥劑乾燥與充分通風，並清潔貓隻常接觸區域，以降低暴露風險。