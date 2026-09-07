台中動物之家「黑糖糕」犬失去雙腳伴園區近10年 動保處呼籲終養

台中市動物之家后里園區一隻陪伴園區近10年的「資深園犬」黑糖糕，曾因車禍失去雙腳無法走路，後來靠著一雙輔助輪恢復自在奔跑，牠陪伴很多動保人員近10年。台中市動保處表示，黑糖糕用牠堅韌不放棄的生命故事，見證生命教育最真實的價值，也提醒每一位毛孩飼主，養牠，就是一輩子的承諾。

台中市政府動物防疫保護處表示，黑糖糕於2017年到后里園區，當時還是幼犬因遇車禍導致下半身癱瘓而送入收容所，年紀尚小，身體仍具有良好的恢復潛力，園區獸醫師評估後，攜手國立中興大學獸醫學院團隊投入針灸復健與醫療照護，希望盡最大努力幫助牠恢復行動能力，歷經長時間治療，黑糖糕的後肢已能自行支撐，園區也為牠量身打造專屬輔助輪，讓牠重新自在活動、奔跑，展現旺盛的生命力。

黑糖糕恢復情形超乎預期，更因個性穩定、親人且活潑，深受照護人員喜愛。當時參與治療的獸醫師認為，黑糖糕的故事具有生命教育與動物保護宣導的價值，決定讓牠留在園區擔任園犬。近10年來，牠陪伴動保處同仁走過舊園區到后里園區的改建搬遷，也成為許多民眾參訪時最受歡迎的「導覽大使」。每當遊客詢問黑糖糕為何坐著輪椅，工作人員藉由牠的故事，向民眾說明流浪動物形成的原因、生命教育的重要，及飼主應善盡照顧責任，讓動物保護觀念在一次次互動中自然傳遞。

動保處指出，黑糖糕能夠成為園犬，具有其特殊背景與條件，並非所有受傷動物都適合採取相同模式。收容所仍以協助動物恢復健康、媒合認養及提升動物福利為首要目標，黑糖糕肩負著生命教育的使命，成為推廣動物保護觀念的重要夥伴。

動保處呼籲，「飼養前請審慎評估，飼養後請終身負責。」每位飼主都應善盡寵物登記、絕育、妥善照顧及防止走失等責任，避免因棄養或管理不當，使毛孩流落街頭，甚至遭遇意外傷害；也期盼民眾支持「認養代替購買、終養不棄養」的理念，讓更多收容動物都有機會找到幸福歸宿。