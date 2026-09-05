走過車禍截肢噩夢 新北黑貓自備「嫁妝」等待有緣人

新北市有1隻黑貓因車禍失去左前肢，手術後在動保員持續陪伴與訓練之下，從原本防備心極強的「冰山黑貓」，變成看到熟悉的人會喵喵叫、主動靠近討摸的撒嬌貓，還得到新綽號「哈利波特」，動保處為她準備1份嫁妝等待有緣人認養。

這隻約2至3歲母貓半年前遭遇嚴重車禍，被送往動保處時左前肢嚴重骨折、組織壞死接受截肢手術，以免傷勢持續惡化。術後經醫療團隊細心照護，體重從術前不到3公斤逐漸增加至3.8公斤。

但車禍創傷讓牠剛到五股動物之家時相當緊張，只要有人靠近便低吼、縮在角落不願與人接觸。為幫助黑貓重新建立對人的信任，動保員王妘嘉每日親訓，從陪伴、遊戲及餵食開始，逐步增加互動，再慢慢嘗試撫摸身體及臉頰。

每天30分鐘至1小時的陪伴，持續了4個月，也讓原本拒絕與人接觸的「冰山黑貓」逐漸融化。牠額頭上一道醒目的「閃電疤痕」，讓動保員聯想到電影角色，因此替牠取了「哈利波特」的可愛綽號。現看到熟悉的動保員，會主動「喵喵」叫，還會靠近伸出的手討摸，甚至主動蹭上來撒嬌，與剛來到動物之家時的模樣判若兩貓。

除了個性上的轉變，三隻腳生活也沒有阻礙牠探索環境。經過術後適應與照護，目前牠已能正常跳躍、爬高，日常活動並未受到明顯影響，只是在準備跳躍前，仍會先觀察一會兒、確認落腳位置後再行動。

獸醫師王洋演表示，貓咪即使因疾病或意外失去肢體，只要經過適當醫療及照護，多數仍能逐漸適應新的生活方式，三隻腳並不等於失去享受生活的能力。

新北市動保處指出，認養動物不只是帶牠回家，更是接手一段需要耐心陪伴的生命。這隻黑貓雖曾經歷車禍及截肢，但經過醫療照護及長時間親訓，已重新找回與人互動的信心，目前「哈利波特」正在五股動物之家等待認養，凡成功認養者可獲得一年份免費飼料及新北幣2千元，希望找到一個願意給牠時間與耐心、陪伴牠走下半生的家。