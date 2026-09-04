化身毛孩守護者 1448名學童線上挑戰動保知識

農業部推廣動保教育，舉辦「浪牠不流浪」系列活動，規劃動保知識挑戰賽，有1448名國小三至六年級學生報名，今天暖身賽登場，前30名可晉級10月4日世界動物日實體決賽。

農業部發布新聞稿，為推動「115年扎根動物保護教育－數位互動學習推廣活動」計畫，辦理「浪牠不流浪」系列活動，規劃「線上數位學習任務、線上暖身賽及實體決賽」3階段，暖身賽今天登場，持續至6日，前30名選手晉級實體決賽。

農業部表示，實體決賽將於10月4日世界動物日，在農業部5樓大禮堂舉行，採取20分鐘現場答題對決，每名選手皆可獲得驚喜好禮，排名前3名選手，另由農業部頒發大獎及獎狀，賽事全程線上直播。

農業部統計，這次活動在第1階段線上數位學習任務吸引學童2萬3309人次參與，其中1萬9433人次完成任務，完成率83.4%。

第2階段專為國小三至六年級學生辦理「浪牠不流浪 毛孩守護者爭霸賽」線上暖身賽，參賽學生將在PaGamO「大亂鬥地圖」中透過答題攻占領地、累積積分，將動物保護法規與知識融入日常情境，讓學生在選擇答案的同時，思考面對動物時應採取的正確行動，吸引1448名學生報名。

農業部表示，孩子雖然未必是家庭中決定飼養動物的人，卻能成為影響家人與同儕的重要種子，期待參賽學生不只在比賽中答對題目，更能從日常做到飼養前審慎評估、不棄養、提供適當照護、尊重不同動物需求，及遇到疑似動物受害情形時採取安全且正確的處理方式。