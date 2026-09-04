快訊

強降雨襲北部！北海岸多處積淹水 「8校」預防性撤離

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

聽新聞
0:00 / 0:00

快抱不動啦…台北動物園新生馬來貘寶寶 2周體重直奔2倍重

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
馬來貘寶寶的爸媽分別是台北出生的「貘樹」和來自新加坡萬態野生動物保育集團的「Putri」。圖／台北動物園提供
馬來貘寶寶的爸媽分別是台北出生的「貘樹」和來自新加坡萬態野生動物保育集團的「Putri」。圖／台北動物園提供

台北市立動物園馬來貘「Putri」8月17日晚上生下雌性寶寶，雖然才兩周大，體重已來到超過出生時兩倍的19公斤，身形也結實不少，現在已經很難安分的讓保育員抱著量體重了。

馬來貘寶寶的爸媽分別是台北出生的「貘樹」和來自新加坡萬態野生動物保育集團的「Putri」，牠目前和媽媽一起住在動物園不對外開放的保育研究中心。

動物園表示，馬來貘寶寶的主要營養來源是媽媽「Putri」的母乳，保育員最近觀察到寶寶會在媽媽取食枝葉的時候靠近，有樣學樣啃起地瓜藤和菜葉，展現寶寶的好奇心。

園方說，馬來貘寶寶出生時黑色的身體布滿白色斑點和條紋，圖案就像穿透森林的斑駁陽光、葉片和枝條，在野外能增加寶寶的隱蔽性。寶寶的體色大約在1個半月至2個月大時，會從屁股附近開始轉為淺色，到了5、6個月大就已經接近「黑白分明」的外表，只剩身體背部、側身和耳朵末端是白色。

除了新生的馬來貘寶寶，動物園也介紹今年5月20日來自新加坡的年輕雄性馬來貘「Bintang」（星星）入住台北，目前生活在熱帶雨林區（笑翠鳥旁），歡迎大家去拜訪牠。

馬來貘寶寶揮舞小腿，保育員趁著還抱得動寶寶時替牠量體重。圖／台北動物園提供
馬來貘寶寶揮舞小腿，保育員趁著還抱得動寶寶時替牠量體重。圖／台北動物園提供

今年5月來台的雄性馬來貘Bintang同樣來自來自新加坡萬態野生動物保育集團。圖／台北動物園提供
今年5月來台的雄性馬來貘Bintang同樣來自來自新加坡萬態野生動物保育集團。圖／台北動物園提供

馬來貘寶寶被形質測量時很委屈，但之後還是會跟隨保育員，看起來沒有太大陰影。圖／台北動物園提供
馬來貘寶寶被形質測量時很委屈，但之後還是會跟隨保育員，看起來沒有太大陰影。圖／台北動物園提供

保育員替馬來貘寶寶測量頭長，蒐集成長數據。圖／台北動物園提供
保育員替馬來貘寶寶測量頭長，蒐集成長數據。圖／台北動物園提供

動物園 馬來貘 體重

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

24.6%兒童過胖！要吃足蔬果、多運動、少3C

國際紅毛猩猩日 北市動物園早產「乙寶」成長中

小孩鞋子總穿反？聰明媽拿「1張貼紙」秒解決 網讚：太有智慧了

幫川金絲猴拍「證件照」 研究3年證實：臉愈寬愈好鬥

相關新聞

快抱不動啦…台北動物園新生馬來貘寶寶 2周體重直奔2倍重

台北市立動物園的馬來貘「Putri」8月17日晚上生下雌性寶寶，雖然才兩周大，體重已來到超過出生時兩倍的19公斤，身形也結實不少，現在已經很難安分的讓保育員抱著量體重了。

影／梅花鹿半夜脫逃高雄前鎮趴趴走 動保人員麻醉槍捕獲

高雄前鎮今天上演「梅花鹿趴趴走」奇景！1隻名叫「小花」的梅花鹿凌晨疑似趁飼主不注意脫逃，從和平路一帶一路遊蕩，上午竟現身剛開幕不久的高雄親子遊樂園附近草地，民眾看到後紛紛拿起手機拍攝，還有人一度以為是園區新增的「裝置藝術」，沒想到竟是一隻活生生的梅花鹿。

影／高雄梅花鹿翹家…路上趴趴走 歷6小時終落網

高雄市前鎮區今天驚見梅花鹿在馬路趴趴走，警方追尋梅花鹿去向，通報動物保護處人員圍捕，前後歷經6小時，終於捕獲這種梅花鹿交還飼主。

高雄梅花鹿半夜「偷跑」四處閒逛 民眾驚呼：新裝置藝術？

高雄今天放晴，前鎮區驚見梅花鹿趴趴走！警方凌晨便接獲民眾報案，說1隻梅花鹿在道路上遊蕩，追捕時失去蹤影，飼主也急著尋鹿。直到上午，這隻名為「小花」的梅花鹿跑去開幕不久的高雄親子遊樂園附近草地，民眾一度以為是「裝置藝術」，卻驚見是活生生的梅花鹿，正由動保處派員捕捉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。