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快抱不動啦…台北動物園新生馬來貘寶寶 2周體重直奔2倍重
台北市立動物園的馬來貘「Putri」8月17日晚上生下雌性寶寶，雖然才兩周大，體重已來到超過出生時兩倍的19公斤，身形也結實不少，現在已經很難安分的讓保育員抱著量體重了。
馬來貘寶寶的爸媽分別是台北出生的「貘樹」和來自新加坡萬態野生動物保育集團的「Putri」，牠目前和媽媽一起住在動物園不對外開放的保育研究中心。
動物園表示，馬來貘寶寶的主要營養來源是媽媽「Putri」的母乳，保育員最近觀察到寶寶會在媽媽取食枝葉的時候靠近，有樣學樣啃起地瓜藤和菜葉，展現寶寶的好奇心。
園方說，馬來貘寶寶出生時黑色的身體布滿白色斑點和條紋，圖案就像穿透森林的斑駁陽光、葉片和枝條，在野外能增加寶寶的隱蔽性。寶寶的體色大約在1個半月至2個月大時，會從屁股附近開始轉為淺色，到了5、6個月大就已經接近「黑白分明」的外表，只剩身體背部、側身和耳朵末端是白色。
除了新生的馬來貘寶寶，動物園也介紹今年5月20日來自新加坡的年輕雄性馬來貘「Bintang」（星星）入住台北，目前生活在熱帶雨林區（笑翠鳥旁），歡迎大家去拜訪牠。
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