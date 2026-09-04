影／梅花鹿半夜脫逃高雄前鎮趴趴走 動保人員麻醉槍捕獲

高雄前鎮今天上演「梅花鹿趴趴走」奇景！1隻名叫「小花」的梅花鹿凌晨疑似趁飼主不注意脫逃，從和平路一帶一路遊蕩，上午竟現身剛開幕不久的高雄親子遊樂園附近草地，民眾看到後紛紛拿起手機拍攝，還有人一度以為是園區新增的「裝置藝術」，沒想到竟是一隻活生生的梅花鹿。

警方今天凌晨3時20分許接獲民眾報案，指和平路與英德街口出現梅花鹿，員警趕抵現場時，梅花鹿受到驚嚇，立即奔逃消失，警方同步通報高雄市動物保護處協助處理。

沒想到上午梅花鹿又現蹤，這次跑到二聖路、凱旋路口附近，也就是高雄親子遊樂園周邊草地，吸引路過民眾圍觀拍照。由於梅花鹿突然出現在市區，讓不少人直呼「怎麼會有鹿跑到這裡？」

警方追查發現，梅花鹿名叫「小花」，飼主凌晨發現愛鹿不見後，也趕緊上網尋找，還俏皮形容小花「半夜偷開門跑去公園溜滑梯，忘記回家的路」，並提醒民眾看到牠不要追趕，以免受到驚嚇。

高雄市動保處今天上午出動獸醫攜帶麻醉槍到場捕捉，順利將將「小花」帶回。兩位飼主也在場感謝工作人員協助。

動保處提醒，飼主飼養動物應做好妥善管理及防護措施，避免動物脫逃進入道路，造成自身及用路人危險；若未妥善管理或照顧，後續不排除依「動物保護法」相關規定處理。

一隻梅花鹿從半夜街頭一路「跑」到親子遊樂園，意外成為今日高雄最吸睛的「明星」，也讓不少民眾笑稱，親子遊樂園今天突然多了一項「野生動物驚喜彩蛋」。

梅花鹿小花今天上午從飼主家溜出後到高雄親子遊樂園逛大街，經過一番折騰終於以麻醉槍捕獲。記者劉學聖／攝影

梅花鹿小花今天上午從飼主家溜出後到高雄親子遊樂園逛大街。記者劉學聖／攝影