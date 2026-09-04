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影／高雄梅花鹿翹家…路上趴趴走 歷6小時終落網
高雄市前鎮區今天驚見梅花鹿在馬路趴趴走，警方追尋梅花鹿去向，通報動物保護處人員圍捕，前後歷經6小時，終於捕獲這種梅花鹿交還飼主。
今天凌晨3時20分許，民眾發現梅花鹿出現在高雄市前鎮區和平路、英德街口，立即報警，警方趕抵時梅花鹿已不見蹤影，員警隨即擴大巡查，並通報動保處協助。
警方考量大型動物若突然闖入車道，可能危及自身及往來車輛安全，立即擴大搜尋周邊道路，後來在二聖路、凱旋路口高雄親子遊樂園附近，發現梅花鹿蹤跡，
警方在現場維持交通秩序，並協助飼主及動保處人員進誘捕梅花鹿，直到今天上午9時45分許終於成功將梅花鹿誘捕，並交還飼主。整起事件歷時約6個多小時，所幸過程未發生人車事故。
前鎮警分局表示，將通知飼主說明，進一步釐清梅花鹿脫離管控原因及事發經過，以還原事實全貌，若疏縱或牽繫動物在道路奔走妨害交通，依道路交通管理處罰條例可處罰300元至600元罰鍰，也可能涉及社會秩序維護法，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。
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