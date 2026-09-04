高雄梅花鹿半夜「偷跑」四處閒逛 民眾驚呼：新裝置藝術？

高雄今天放晴，前鎮區驚見梅花鹿趴趴走！警方凌晨便接獲民眾報案，說1隻梅花鹿在道路上遊蕩，追捕時失去蹤影，飼主也急著尋鹿。直到上午，這隻名為「小花」的梅花鹿跑去開幕不久的高雄親子遊樂園附近草地，民眾一度以為是「裝置藝術」，卻驚見是活生生的梅花鹿，正由動保處派員捕捉。

警方表示，今天凌晨3時20分許，接獲民眾報案，指前鎮區和平路與英德街口，出現1隻梅花鹿，員警獲報後立即趕往現場，並同步通報動物保護處。

警方發現梅花鹿時，一靠近時，牠受驚嚇立即奔離，失去蹤跡。直到今天上午上班時間，民眾又在二聖路、凱旋路口高雄親子遊樂園附近草地發現梅花鹿，民眾紛紛拿起手機拍攝，直呼「為什麼二聖鐵路上會有活生生的鹿」還有人笑稱，還以為是高雄最新的「裝置藝術」。

警方追查發現，郭姓飼主今天凌晨發現飼養的梅花鹿「小花」不見，趕緊在網路發文尋找，還俏皮貼文，「我家的梅花鹿小花，半夜偷開門跑去公園溜滑梯忘記回家的路」提醒民眾若看到小花，可以小聲呼喚牠，但「牠絕對不會理你」，更拜託大家「不要追牠喔，會嚇爛牠」。警方表示，動保處正捕捉梅花鹿。

警方呼籲，飼養動物應善盡妥善管理及照顧責任，並採取適當防護措施，避免動物進入道路，危及動物自身及其他用路人安全。若飼主未妥善管理或照顧動物，可能涉及違反動物保護法，後續將由權責機關依個案事實認定處理。

高雄今天凌晨路上發現梅花鹿，梅花鹿跑到高雄親子遊樂園附近草地。記者林保光／翻攝