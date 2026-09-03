林保署二度直擊百步蛇野外繁殖 公私協力守護、見證物競天擇

2023年，林業保育署台中分署首次完整記錄百步蛇在野外護卵、孵化及護幼的珍貴畫面，留下全球首部百步蛇野外繁殖紀錄。沒想到相隔兩年的2025年，「第二季」於松鶴部落的一處私人停車場登場，再度啟動24小時守護任務，並拍成紀錄片「守護II：16分之1？」。這次劇情比第一次更驚險，從螞蟻大軍入侵，到小百步蛇出生沒多久就遭紅斑蛇獵食，真實上演野外世界的生存考驗。

故事起點是兩名森林護管員林俊佑、周家成例行巡護時，在松鶴部落的一處私人停車場發現一條疑似懷孕的母蛇，台中分署立即投入監測，掌握母蛇產卵前、產卵、護卵、孵化到幼蛇離巢的完整過程，累積更加完整的繁殖紀錄，也展現第一線巡護與科學紀錄相互串連的保育價值。

特別的是，這次為了讓母蛇不受干擾地護卵，台中分署主動向停車場管理人羅權星溝通，在停車場周邊架設圍籬，避免人車進出，身為泰雅族勇士的羅權星一口答應，更以泰雅族語為母蛇命名為「Yaway」，意思是「溫柔美麗的女性」，象徵母蛇守護下一代的堅毅。

野聲生態計畫主持人李昱分享，紀錄過程充滿意外，就在16顆卵孵化前一周，遭遇了寡家蟻三度入侵，大批螞蟻爬滿蛋殼表面，甚至築起蟻道，一度讓研究團隊焦急，所幸最後小百步蛇們仍成功孵化，但就在母蛇離巢後，小蛇們又面對了紅斑蛇進入巢區捕食，真實了呈現幼蛇的野外生存壓力，紀錄也將於10月在國際蛇類研討會發表。

羅權星語帶心疼地說，當得知有紅斑蛇入侵小百步蛇的棲息地，氣到想拿劍射死它，心情就像自家小孩被欺負，但林保署交代物競天擇，不要人為介入。

林業保育署署長林華慶說，有別於第一次發現，這次百步蛇從產卵、孵化到小蛇離巢，都遭遇更多挑戰，也因此留下更多珍貴觀察，不只具有科學研究價值，也能讓一般民眾更認識蛇類及自然生態，兼具科學與教育意義。

林華慶說，這次能完整記錄百步蛇繁殖過程，除了研究與監測團隊長期投入，在地居民也扮演關鍵角色，不僅提供私人土地，讓研究人員能專注觀察、避免人為干擾，甚至也投入協助監測，這次從森林護管員、部落居民參與，公私協力共同完成監測，都顯示台灣的保育工作已逐漸成為全民參與的行動。