部立彰化醫院精神科「牛牛散步隊」 改變狗生並感受生命美好

俗語說「醫者仁心」，衛福部彰化醫院精神科5名職能治療師與1名臨床心理師，把愛心延伸到醫院附近的一隻家犬「牛牛」，徵得飼主同意，自今年7月組成散步隊經常牽牛牛外出，改變牛牛「狗生」，也自我放鬆感受生命的美好。

職能治療師蔡雨芊今表示，平常上班路過醫院不遠處一個開放式狗籠，一隻狗被被鍊子栓住，她和同事在今年夏季注意到陽光直曬狗籠，狗熱得直哈氣，就想「牠水夠喝嗎？要不要拿冰塊降溫？困在籠子會想要散步吧？需要加板子為牠遮陽嗎？」

蔡雨芊和同事詢問當地住戶，得知這隻長得很像「家有賤狗」的米克斯犬名喚「牛牛」，於是先在狗籠旁圍起一塊為牛牛遮陽，飼主見狀也放木板遮陽，接著蔡雨芊等人寫信聯繫飼主，詢問是否能帶狗出去散步？飼主欣然答應，職能治療師陳麗娟、蔡雨芊、陳志豪、王銘隆、葉盈孜及臨床心理師郭綺苑從7月組成「牛牛散步隊」，上。下班前後各依時間帶9歲牛牛外出散步。

蔡雨芊表示，飼主解釋住家緊鄰馬路，擔心「牛牛」跑出去發生危險，加上牠進屋後會亂咬電線，因此平時工作忙碌的家人只能大部分時間讓牠待在籠內，用鍊繩拴住防止到外遊蕩；自「牛牛散步隊」開始，她（他」們約定有空的人就帶牛牛散步，看看籠子以外的世界，有時認識新朋友。

葉盈孜說，牛牛明白她和同事出現代表散步時間到了，雙眼發亮，開心猛搖尾巴、跳躍，不停磨蹭她和同事，散步時偶爾得到小零食，牛牛更是對餵食的她和同事狂撒嬌，這幾天連綿陰雨無法散步，昨下午放晴，牛牛看到她和蔡雨芊出現，知道要去散步，興奮得不停跳躍。

蔡雨芊表示，牛牛看到她（他）們就發眼睛閃爍快樂，深深地撫慰她（他）們，雖然繩子仍繫著牠，籠子也仍是牠熟悉的家，但現在籠外多了一群陪伴散步的好朋友；精神科團隊平日陪伴病友走過生命低潮，深知陪伴的力量，所以她（他）們陪伴「牛牛」得到雙向付出的回報，深刻感受生命的美好。