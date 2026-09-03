林保署3年內2度直擊百步蛇野外繁殖 新影片10月國際發表

農業部林保署2023年首次拍攝到百步蛇野外繁殖行為，為全球首筆完整紀錄；去年度直擊，並發現幼蛇面對天敵的生存考驗，新拍攝的影片將於10月初在首屆國際蛇類研討會發表。

農業部林業及自然保育署2024年發表全球首部「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」後，今天發布「守護II：16分之1？」紀錄影片，除了再次見證百步蛇野外繁殖完整歷程，更首度展現與在地居民公私協力攜手保育的感人案例，及幼蛇面對天敵的生存考驗。

林保署台中分署2023年在八仙山國家森林遊樂區，首次記錄百步蛇野外護卵、孵化及護幼行為，是全球首筆正式公開的完整紀錄，並於2024年對外公開，不僅填補研究空白，也讓第一線山林工作人員開始留意百步蛇的繁殖行為。

林保署長林華慶今天在記者會說，屬於保育類的百步蛇要在野外見到並不容易，因百步蛇的身體花紋和岩石、落葉、土壤常融為一體，有如天然保護色，要遇到百步蛇產卵繁殖更是難上加難，3年內台中分署卻2度遇上，分別靠環教師與森林護管員的細心與敏銳度。

台中分署長張弘毅說，2025年森林護管員林俊佑與周家成，在台中市和平區鄰近松鶴部落的國有林地例行巡護時，於入口的私有原住民保留地發現一條懷孕的百步蛇，台中分署立即投入監測，成功掌握母蛇產卵前、產卵、護卵、孵化到幼蛇離巢的完整過程，累積更完整的繁殖紀錄。

張弘毅提到這次紀錄另一項特別之處，在於母蛇選擇松鶴部落一處私人停車場產卵，面對私有土地上的野生動物保育，台中分署主動與停車場管理人羅權星溝通，於停車場周邊架設圍籬，並由分署提供合理補償，兼顧停車場營運權利與百步蛇繁殖保育。

羅權星認同林保署野生動物保育，不但同意配合架圍籬，也參與觀測，更以泰雅族語為母蛇命名為Yaway。羅權星今天出席記者會，他說，Yaway的意思是「溫柔美麗的女性」，象徵母蛇守護下一代的堅毅。

林華慶指出，從森林護管員主動發現、台中分署投入監測，到土地管理人提供場域並共同守護，讓這次紀錄成為與在地居民公私協力投入野生動物保育的最佳案例。

林華慶說，很多國家都有百步蛇，但只有台灣有完整的野外繁殖紀錄，在生態研究及教育上有重要意義，也是一種台灣之光。

2次紀錄影片都是由林保署委託野聲環境生態有限公司執行，計畫主持人李昱說，有了2023年的觀察資訊，第2次用更少的干擾，看見更完整的繁殖過程。

記錄除了運用紅外線自動相機，更導入24小時即時監控設備，完整記錄母蛇產卵後歷經38天護卵，16顆蛇卵全數孵化過程，也觀察到原生種多樣寡家蟻入侵，及母蛇完成護幼任務離開巢穴後，紅斑蛇進入巢區捕食幼蛇的震撼影像，忠實呈現野生動物從誕生到存活所面臨的殘酷考驗。

李昱說，「自然最有趣的地方就是一直出現你沒預期的事情」，這次觀察百步蛇產下的卵在孵化前，遇到成群螞蟻聚集在卵上的事件，團隊一度擔心蛇卵恐無法孵化，後來16隻小蛇全部順利孵出，卻分別在離巢前後，發生紅斑蛇攻擊事件，根據團隊安置在小蛇身上的追蹤器，得知15隻小蛇遭紅斑蛇吞噬，唯一逃過的一隻，是否在進入森林後幸運存活，或遇到其他威脅，無法得知。

李昱說，2023年記錄的影片，曾在世界爬蟲類研討會發布過，這次更完整的紀錄，他會於10月初，在斯里蘭卡舉辦的首屆蛇類研討會中播放。

當拍攝團隊發現小百步蛇遭紅斑蛇攻擊時，曾請示林保署是否要採取一些措施保護小百步蛇，林華慶最後決定尊重大自然的法則，繼續拍攝記錄，不需用人為干涉。

林華慶說，即使透過人為方式保護了小百步蛇，但小百步蛇未來還是會受到大自然中其他的挑戰，一切就回歸自然。