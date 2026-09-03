屏東浪貓口鼻疑遭利刃「幾乎整片切除」 搶救1個月終能自主進食

台灣動物緊急救援小組8月於屏東縣崁頂鄉營救1隻流浪貓，鼻腔至上顎大面積組織幾乎被整片削除，獸醫師檢視傷口切面異常平整，疑遭人以利刃蓄意傷害。經搶救1個月，今天終能自主進食。

台灣動物緊急救援小組今天發布訊息表示，8月初接獲民眾通報，在屏東縣崁頂鄉圍內村竹福宮附近，發現一隻長期生活當地的流浪貓，臉部遭受極嚴重創傷，鼻腔至上顎大面積組織幾乎被整片削除，顏面嚴重毀損。

台灣動物緊急救援小組利用誘捕籠成功營救貓咪，並緊急送往高雄市區動物醫院搶救。獸醫師趙士雄表示，貓咪到院時鼻腔至上顎幾乎完全缺損，下顎僅剩部分組織，且傷口感染嚴重，從創口異常平整，高度懷疑遭人以利刃蓄意砍傷。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，貓咪送醫完全無法自主進食，只能依靠人工灌食維持生命，期間持續接受抗生素、消炎、止痛及傷口清創治療，病況數度起伏。經過近1個月搶救，今天終於開始願意自己舔食肉泥。

倪京台說，對一般貓咪只是平凡的一口，但對牠而言，卻是從死亡邊緣走回來的重要一步。台灣動物緊急救援小組強烈譴責任何虐待及傷害動物的行為，「流浪並不是牠的錯，任何生命都不應成為人類發洩暴力的對象」。

倪京台說，目前貓咪雖已明顯進步，但後續仍有漫長的感染控制、傷口照護、營養支持及安置之路，台灣動物緊急救援小組會全力救治，也希望大家為牠祈福；若願協助後續醫療與安置費用，歡迎透過台灣動物緊急救援小組網站提供支持。