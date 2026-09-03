24小時直擊百步蛇野外繁殖 記錄完整歷程

林業及自然保育署台中分署森林護管員林俊佑與周家成，曾在台中市和平區鄰近松鶴部落的國有林地例行巡護時，在入口的私有原住民保留地發現一條懷孕的百步蛇，繼前年發表全球首部「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」後，林業保育署今天發布「守護II：16分之1？」，再次見證百步蛇野外繁殖完整歷程，也首度展現與在地居民公私協力攜手保育的感人案例。

林業保育署表示，2023年台中分署在八仙山國家森林遊樂區首次記錄百步蛇野外護卵、孵化及護幼行為，成為全球首筆正式公開的完整紀錄，填補研究空白，也讓第一線山林工作人員開始留意百步蛇的繁殖行為。

森林護管員林俊佑與周家成在例行巡護時，發現一條疑似懷孕母蛇，台中分署立即投入監測，成功掌握母蛇產卵前、產卵、護卵、孵化到幼蛇離巢的完整過程，累積更加完整的繁殖紀錄，也展現第一線巡護與科學紀錄相互串連的保育價值。

母蛇選擇台中市和平區松鶴部落一處私人停車場產卵，面對私有土地上的野生動物保育，林業保育署台中分署主動與停車場管理人羅權星溝通，於停車場周邊架設圍籬，分署長張弘毅指示提供合理補償，兼顧停車場營運權利與百步蛇繁殖保育工作。羅權星更以泰雅族語為母蛇命名為「Yaway」，意為「溫柔美麗的女性」，象徵母蛇守護下一代的堅毅，從森林護管員主動發現、台中分署投入監測，到土地管理人提供場域並共同守護，讓這次紀錄成為與在地居民公私協力投入野生動物保育的最佳案例。

林業保育署台中分署表示，本次記錄除運用紅外線自動相機，更導入24小時即時監控設備，完整記錄母蛇產卵後歷經38天護卵，16顆蛇卵全數孵化過程，也觀察到原生種多樣寡家蟻入侵，及母蛇完成護幼任務離開巢穴後，紅斑蛇進入巢區捕食幼蛇的震撼影像。忠實呈現野生動物從誕生到存活所面臨的殘酷考驗。

林業保育署表示，從2023年全球首筆百步蛇野外護卵紀錄，到此次森林護管員機警發現、部落居民參與守護，公私協力共同完成監測，都顯示台灣的保育工作已逐漸成為全民共同參與的行動。「守護II：16分之1？」是記錄百步蛇繁殖，更呈現野生動物生命延續充滿考驗的自然法則及不同角色共同守護生命的美好。