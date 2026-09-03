高度社交敏感！狗與人情緒溝通 主人眨眼狗狗會模仿

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】狗能捕捉主人的細微神情！義大利動物行為研究指出，當狗看到主人眨眼時，自身的眨眼頻率也會隨之增加，顯示出牠們對人類的表情變化具有高度的社交敏感度。專家指出，在人狗長期互動中可能產生一種微妙的反饋機制，幫助雙方進行非語言溝通與情緒協調。

眨眼反應展現連結

《衛報》報導，義大利帕爾馬大學團隊分析35隻不同品種的犬隻對人類眨眼的反應，結果顯示，狗狗在看到人類眨眼時，自身的眨眼頻率顯著上升。研究發現，這種眨眼頻率增加的現象，僅發生在狗狗看見「自身主人」眨眼的時刻，面對陌生人時則無明顯變化。

該研究主筆卡諾里博士指出，這項實驗首度排除其他社交干擾，證明眨眼不僅是保護與滋潤眼睛的生理機制，更可能在狗狗與重要伴侶的互動中，賦予了某種社交意義，作為表達關注或協調互動的細微訊號。

細微表情社交訊息

《英國廣播公司》報導，過往研究已發現，狗在人類注視牠們時會展現出可愛的「無辜大眼」，且其大腦能敏銳辨識人類喜怒哀樂等不同面部表情。然而，這次研究更進一步揭示，狗狗對人類面部細微動態的感知能力，遠比想像中更加細緻。

儘管目前尚無法證實狗狗眨眼是否帶有特定的溝通意圖，但學者強調，狗的眨眼行為顯然會受到社交情境影響。如今，這項研究再次驗證了狗狗對人類面部訊號的高度敏感性。

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