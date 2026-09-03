屏東海生館迎新生命 「黑色小毛球」鳳頭海鸚鵡寶寶孵化

屏東海生館迎來新生命，一隻鳳頭海鸚鵡幼雛近日順利孵化，為極地區增添熱鬧氛圍。剛出生的鳳頭海鸚鵡寶寶全身覆蓋著蓬鬆的黑色絨毛，與成鳥繁殖季時華麗鮮豔的模樣截然不同，像是一顆黑色小毛球十分可愛。

海生館表示，鳳頭海鸚鵡通常每次僅產下一顆蛋，雌雄親鳥會共同承擔孵蛋與育雛工作。目前這隻鳳頭海鸚鵡寶寶狀況良好，飼育員將持續觀察親鳥育雛情況與幼雛的成長狀況。

若飼育員發現新手爸媽經驗不足，照護及餵食狀況不佳導致幼雛攝取食物量不足，便會適時以人工輔助餵食，直到親鳥能夠穩定自行餵食，才逐步減少人工介入。飼育員在人工餵食前，會先完成環境清潔並全程戴上手套，再將幼雛放置於鋪有乾淨毛巾的盆中進行餵食，幫尚未長出完整羽毛的幼雛保暖。

鳳頭海鸚鵡寶寶全身是黑色絨毛，與父母外觀完全不同。黑毛是幼雛成長初期的重要保護，主要功能是保暖，不具備成鳥羽毛的防水特性，所以還不能下水。隨著寶寶長大會逐漸換上更適合水中生活的羽毛，才能開始接觸水域。

鳳頭海鸚鵡約在出生後第二年達到性成熟，此時成鳥雖然平時也是維持一身漆黑的外表，但當進入繁殖季，外貌就會出現相當大的變化：臉部變得潔白、眼睛上方長出醒目的淡黃色冠羽，嘴喙也呈現鮮豔的橘黃色，像是換上一套華麗的禮服。

屏東海生館也將軍人節優惠延長至9月30日，持軍人證正本可享本人免費入館，並免費攜伴1人同行入館，每天限1人陪同免費。歡迎民眾一起到極區觀看鳳頭海鸚鵡寶寶可愛模樣。

屏東海生館飼育員餵食鳳頭海鸚鵡寶寶。圖／海生館提供