影／「浪浪」腿貼地爬行令心疼…下一秒健步如飛 網：戲精上身？

「剛剛不是還走不了嗎？」台東今天有民眾目擊一隻黑狗出現超爆笑一幕，只見牠前一秒後腿貼著地面，靠著前肢慢慢往前爬，模樣看起來相當可憐，讓人忍不住擔心是不是被打、被車撞後腿出了問題。沒想到下一秒，狗狗突然「恢復正常」，後腿一蹬，直接站起來正常行走，前後反差之大，讓目擊者當場傻眼，也忍不住笑出來。

目擊民眾說，這隻流浪犬在他家附近，平常有時候會追車，早上以為牠被打還是被車撞，看了還有點同情牠，沒想到原本看起來像是「後腿無力」，結果瞬間變身「健步如飛」，短短幾秒鐘宛如上演一場狗狗版的「醫學奇蹟」，也讓他不禁懷疑，這隻黑狗到底是真的不舒服？還是演技太過逼真？

不少飼主都知道，狗狗有時會用各種方式吸引注意，可能更加賣力表演。不過，專業人士提醒，如果狗狗確實出現後肢無力、拖行、站立困難或步態異常，仍不能單純認定是在「裝可憐」，最好觀察是否反覆發生，必要時送獸醫檢查。

至於這隻狗狗究竟是真的不舒服，還是突然戲精上身，恐怕只有牠自己最清楚。不少民眾看了影片直說「狗界影帝（后）」、「找牠演戲」、「連狗狗都成詐騙集團了」。