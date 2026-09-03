海生館鳳頭海鸚鵡寶寶誕生 軍人優惠延長至9月底

屏東海生館內1對鳳頭海鸚鵡於8月中旬順利孵化今年首隻幼雛，全身蓬鬆黑色絨毛，模樣可愛。適逢9月軍人節，海生館宣布，軍人優惠將延長至9月底，並加碼免費攜伴1人同行。

國立海洋生物博物館今天發布新聞稿表示，館內迎來今年首隻鳳頭海鸚鵡寶寶，全身覆蓋蓬鬆黑色絨毛，萌樣十足。目前這隻幼雛狀況一切良好，飼育員將持續觀察親鳥育雛情況與幼雛成長狀況。

海生館說明，鳳頭海鸚鵡通常每次僅產下1顆蛋，雌雄親鳥會共同承擔孵蛋與育雛工作。飼育員則觀察親鳥照護及餵食狀況，若發現幼雛攝取食物量不足，便會適時進行人工輔助餵食，協助幼雛獲得成長所需營養，直到親鳥能穩定自行餵食，飼育員便會逐步減少人工介入。

海生館表示，鳳頭海鸚鵡寶寶一身黑色絨毛，是幼雛成長初期重要的保護，主要功能是保暖，不具備成鳥羽毛防水特性，因此還不能直接下水。牠長大後便會逐漸換上更適合水中生活的羽毛，才會開始接觸水域。

海生館指出，鳳頭海鸚鵡大約在出生後第2年達到性成熟，此時成鳥雖然平時也是維持一身漆黑外表，但進入繁殖季時，外貌就會出現變化，臉部變得潔白、眼睛上方長出醒目淡黃色冠羽，嘴喙也呈現鮮豔橘黃色，宛如換上一套華服。目前這隻幼雛要到後年才會迎來第1次換繁殖羽。

海生館提及，入館軍人優惠延長至9月底。9月1日至30日間，軍人持本人軍人證正本入館，可享本人免費入館，並可免費攜伴1人入館，每天僅限1人陪同免費。也歡迎民眾年底前到海生館看看極地區新成員鳳頭海鸚鵡寶寶。