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黃狗「皮皮」徘徊街頭眼神焦急 路人：相伴8年主人跑路遺棄

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中一隻黃狗在街頭徘徊，民眾在潭子看到PO網說，黃狗疑被主人遺棄，在附近尋找主人已久。圖／取自Threads_jasonlin631
台中一隻黃狗在街頭徘徊，民眾在潭子看到PO網說，黃狗疑被主人遺棄，在附近尋找主人已久。圖／取自Threads_jasonlin631

台中一隻黃狗在街頭徘徊，民眾在潭子看到錄影拍照PO網說，這隻黃狗名叫「皮皮」疑被飼主遺棄，相伴8年飼主「跑路」後遺棄牠，黃狗仍忠心在原地和附近尋找主人已半年多；路人說皮皮的主人曾在街頭賣烤地瓜，每次在街頭看到皮皮，心中總想著，牠四處遊蕩，是否還在尋找那股熟悉的焦糖香味道？一直等著飼主出現。

台中市動保處表示，該案6月已有通報，經查目前尚無該地瓜攤實際飼養或管領該犬隻之具體事證，亦無該地瓜攤販之可辨識資料。動保處強調，倘後續接獲明確事證並查獲行為人有棄養動物情事，將依動物保護法第5條第3項及第29條第1項第1款規定，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並依同法第33條之1規定禁止其飼養應辦理登記之寵物及認養收容動物。

民眾在網路Threads PO影片引起廣大回響和討論，一隻黃狗在街頭來回走，眼神焦急狀似尋人，PO文者說，牠是皮皮，曾在台中潭子街上陪著賣烤地瓜的主人生活8年，後來主人跑路失蹤，皮皮成為街頭浪浪；皮皮戴項圈，近半年來常被路人看到通報請大家幫忙尋找主人，牠穿梭在車水馬龍街頭，多次險象環生。

許多網友看到影片和文字描述後都為皮皮感到心疼，紛紛留言請飼主快出面帶牠回家；當地潭子區潭陽里長楊仲傑在網路留言表示，這隻黃狗看到人會躲避，目前正嘗試用不會傷到狗的方式誘捕，里辦公處持續追蹤中；有網友希望里長或里辦公室能收編皮皮，不要送到動物收容所。

台中一隻黃狗在街頭徘徊，民眾在潭子看到PO網說，黃狗疑被主人遺棄，在附近尋找主人已久。圖／取自Threads_jasonlin631
台中一隻黃狗在街頭徘徊，民眾在潭子看到PO網說，黃狗疑被主人遺棄，在附近尋找主人已久。圖／取自Threads_jasonlin631

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