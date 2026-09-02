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獼猴偷吃有解？台東教農民架「電網」 山羌、野豬也擋得住

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府安排農友進行電圍網戶外實地教學，由講師示範架設及使用方式，協助農友實際掌握防範獼猴、山羌及野豬侵入農地的技巧。圖／台東縣政府提供
台東縣府安排農友進行電圍網戶外實地教學，由講師示範架設及使用方式，協助農友實際掌握防範獼猴、山羌及野豬侵入農地的技巧。圖／台東縣政府提供

獼猴入侵農地造成農作損失，台東縣政府推出電圍網防治措施，昨起至3日一連3天分別在縱谷、南迴及海岸線舉辦3場「台灣獼猴危害農作宣導說明會」，並安排已完成電圍網施作的農戶進行戶外實地宣導，透過實際案例及經驗分享，協助農友掌握防治技巧。

首場說明會在鹿野鄉公所舉行，縣府特別邀請東海大學林良恭老師研究團隊「避猴弄」高明脩輔導專員授課。該團隊多年來走訪全台各地，累積電牧器、電圍網規畫、架設及維護等實務經驗。

高明脩表示，電圍網若能正確架設及維護，除了可有效降低台灣獼猴進入農地造成農損，對山羌野豬等野生獸類同樣具有防護效果。不少農友到場踴躍提問，從架設位置、設備使用到日常維護等細節，講師也逐一說明。

縣府農業處表示，目前推出的電圍網補助主要包括電圍網材料、電牧器及電壓檢測器等設備，為減輕農友負擔，申請土地面積2公頃以下者，電圍網材料可獲全額補助，另也提供部分雇工人力補助，協助農友減輕架設成本。

不過，縣府表示，這項補助經函請各鄉鎮市公所調查後，目前申請已額滿；後續仍將持續辦理宣導，讓有野生動物危害問題的農友了解防治方式。

縣府農業處提醒，電圍網的防治效果與架設方式及後續維護密切相關，農友若有相關疑問，可洽所在地鄉鎮市公所或台東縣政府農業處林務保育科了解。

台東縣政府舉辦「台灣獼猴危害農作宣導說明會」，邀請「避猴弄」團隊講解電圍網架設及維護技巧，農友踴躍提問交流。圖／台東縣政府提供
台東縣政府舉辦「台灣獼猴危害農作宣導說明會」，邀請「避猴弄」團隊講解電圍網架設及維護技巧，農友踴躍提問交流。圖／台東縣政府提供

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