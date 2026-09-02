【動物冷知識】以為牠只愛甜食？蜜獾拉丁學名揭開的「甜蜜謊言」

哈囉大家好，我是帽帽！

有些動物的學名，光看名字就像在告訴你：「我平常到底吃什麼。」

當然，有時候也會有失誤的時候！？

今天就讓我們一起來看看，3個有趣的動物學名冷知識吧！

眼鏡王蛇的學名 Ophiophagus hannah，其中 Ophiophagus 源自希臘語，意思就是「食蛇者」。

眼鏡王蛇確實非常符合這個名字。

他是世界上體型最長的毒蛇，體長可達約 5.6 公尺，而且主要獵物幾乎都是蛇，包括鼠蛇、蟒蛇，以及眼鏡蛇、環蛇等其他毒蛇，甚至也會捕食體型較小的同類。

他們不只是「偶爾吃蛇」，而是已經高度適應以蛇類為主要食物，因此眼鏡王蛇的學名可以說是相當名符其實。

不過，蛇也不是永遠都抓得到。

當食物不足時，眼鏡王蛇也會改吃蜥蜴、鳥類等其他脊椎動物。

如果說眼鏡王蛇是「食蛇者」，那麼蜜獾的學名 Mellivora capensis，則可以翻成非常直白的「吃蜂蜜者」。

其中 Mellivora 源自拉丁語，意思就是「蜂蜜食者」。

但名字裡雖然寫著「吃蜂蜜」，蜜獾其實是出了名的機會主義雜食者。

他們會吃昆蟲、蛙、蜥蜴、蛇、鳥、蛋、小型哺乳動物等，甚至也會吃植物性食物。

蜂蜜只是他們食物中的其中一部分。

而蜜獾之所以特別喜歡蜂蜜，還有一個很重要的原因——蜂蜜旁邊通常還有蜜蜂幼蟲。

對蜜獾來說，破壞蜂巢不只是為了吃甜甜的蜂蜜，也是為了享用裡面的蜂蛹與幼蟲。

因此，「吃蜂蜜者」這個名字雖然沒錯，卻多少有點低估了他們的食性。

蕉鵑所屬的蕉鵑科學名為 Musophagidae，其中 Musa 與香蕉、芭蕉這類植物的名稱有關，而 -phaga 則源自古希臘語，具有「吃、以......為食」的意思。乍看之下，蕉鵑就像是一群「專門吃香蕉的鳥」。

但事實完全不是這麼回事。

蕉鵑的主要食物其實包括各種野生水果、漿果、無花果、嫩葉、芽與花，並不是單純以香蕉為主食。

這個名字的由來，是因為早期博物學家觀察到他們常在香蕉樹或芭蕉樹附近活動、棲息，便誤以為他們主食是香蕉，因此給了這個名字。

許多種類的蕉鵑其實不吃或很少吃香蕉，只是剛好在香蕉樹上歇腳或找其他昆蟲與果實，因此「吃香蕉」的名號純粹是個歷史誤會。

有時候一個拉丁文或希臘文單字，背後藏著的就是幾百年前科學家觀察動物時留下的一個小故事，這也是研究動物學名有趣的地方吧！

動物的名字不一定完全正確，但往往都藏著人類第一次認識他們時的印象呢！

資料來源：1、2、3