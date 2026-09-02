放任黃金獵犬隨地拉粑粑 新北動保處揪出3項違規開罰8萬3

新北市五股區日前有1隻黃金獵犬常在自強路一帶遊蕩、隨地便溺，動保處接獲陳情查明飼主身分，發現他還有飼養其他寵物犬隻未依規定絕育、施打疫苗，最後3項違規合計被開罰8萬3千元。

這隻黃金獵犬經常無人陪伴、獨自在街頭遊蕩、隨地便溺，由於大型犬的排泄量大，影響環境衛生令附近居民感到相當困擾，也很怕不小心踩到、被車輛輾過沿途散布。民眾提供多支監視影像，清楚記錄犬隻於不同時段單獨四處走動，推測並非偶發性走失。

新北市動保處依民眾提供相關資料查明實際飼養人，並函請飼主到案陳述意見，但未於期限內到案說明。經查明相關事證，確認犬隻確實常未由7歲以上的人伴同出入公共場所，依動保法裁處3千元罰鍰。

調查亦發現飼主名下登記的其他犬隻，未依法辦理絕育、未定期施打狂犬病疫苗，再依相關規定分別裁處5萬元及3萬元罰鍰，連同黃金獵犬違規放養罰3千，3項違規合計8萬3千元。

動保處表示，飼主名下每一隻登記犬隻的飼養及防疫狀況，都應依規定落實管理，放養寵物不僅易引發交通事故、造成鄰里困擾，更可能使寵物面臨車禍、走失或感染傳染病等致命風險。

飼主負有終養與妥善照顧責任，帶寵物外出時務必使用鏈繩並親自伴同管束，同時落實完成寵物登記、絕育、定期施打狂犬病疫苗之法定三大責任。如民眾發現任何放養違規情事，可立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，共同維護社區公共安全與動物福祉。

民眾提供多支監視影像，清楚記錄黃金獵犬於不同時段單獨四處走動、便溺，推測並非偶發性走失。圖／新北市動保處提供