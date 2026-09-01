影／獼猴闖中山大學實驗室搶「綠乖乖」 學生驚呼：大鬧天宮等級

柴山獼猴日前才闖中山大學大啖普渡供品，沒想到「鎮室之寶」 綠乖乖也不放過，今天有學生在Threads分享，獼猴從電機7樓實驗室抱走一大包綠乖乖，當場拆開吃得津津有味，畫面曝光，學生直呼「完蛋了」、「慘，直搗核心」、「綠乖乖被搶，不妙」。

從畫面可見，一隻獼猴出現在系館走廊，抱著一大包綠乖乖，坐在欄杆上緊抱「戰利品」大快朵頤，原PO寫下「電機7樓不知道哪間實驗室乖乖被偷了」，照片曝光，不少學生替實驗室捏把冷汗，笑稱「看哪一台開始不乖就知道了」。

在台灣有個不成文的習俗，從公家機關、辦公室、機房到實驗室，常見擺上一包綠乖乖「坐鎮」，希望公務順利、機器設備正常運作「都要乖乖的」不要出事。

沒想到獼猴不懂這項「潛規則」，直接把乖乖整包帶走，留言區一片哀嚎「要悲劇了」、「儀器要出事了」、「什麼不偷、偷這個」、「鎮實驗室之寶被偷」、「猴子，我們的綠乖乖很重要」、「快去買回來補上」。

也有人直言「大鬧天宮等級」、「大學長震撼教育」、「被牠發現乖乖的秘密了」、「有人要畢不了業了」更有人擔心，獼猴這次吃到甜頭「機房的會被偷光光」、「偷綠乖乖，不講武德」。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟提醒，獼猴若已進入室內，勿拿棍棒攻擊或直接追打，以免刺激獼猴、引發人猴衝突，應將門窗打開，保留足夠的離開路線，再以木棍、掃把等物品敲擊地面製造聲響，保持距離，引導牠自行往出口離開，食物也不要放在獼猴看得到的地方，以免吸引牠們靠近、闖入覓食。

獼猴闖中山大學電機7樓實驗室搶走「綠乖乖」，學生直呼不妙。圖／取自Threads@yu_2004_07