黑柴搭遊艇落海「漂流26小時」！5公里外小島奇蹟獲救 見主人狂搖尾巴

日本愛媛縣松山市外海近日發生一起讓人揪心又暖心的尋犬故事。一隻黑柴日前搭乘遊艇時不慎落海，失去蹤影超過一天，沒想到經過約26小時漂流後，竟在距離落海海域約5公里外的小島被發現，飼主趕往接回愛犬時，黑柴也開心搖著尾巴，讓這場尋犬記最終迎來溫馨結局。

據日本當地電視台ITV報導，事件發生在8月29日下午2時左右，一艘遊艇航行於松山市興居島與中島之間，船上一隻黑柴不慎掉入海中。飼主隨即尋求協助，遊釣船「NIRAIKANAI」船長大林真弘接獲消息後，也透過社群平台（SNS）發布尋狗訊息，希望民眾協助留意狗狗的下落。

訊息很快獲得許多人關注，隔天下午4時左右，也就是黑柴落海約26小時後，有人在松山市外海的釣島發現一隻黑柴。大林與飼主得知消息後立即前往，經確認後，確定就是那隻從遊艇上落海的愛犬。

等待許久後終於見到愛犬，飼主忍不住流下眼淚，而黑柴似乎也認出了主人，不停搖著尾巴迎接。經歷超過一天的海上漂流，這場讓人牽掛的尋犬記，最後終於迎來平安重逢。

據了解，釣島距離黑柴疑似落海的海域約5公里。大林表示，尋犬訊息在SNS上獲得大量瀏覽與轉傳，對於大家熱心提供協助感到驚訝，「反響之大讓我很驚訝，但能找到牠真的太好了」，得知黑柴平安後也終於鬆了一口氣。

大林回憶，事發當時海浪較高，還伴隨湧浪，海流則朝西南方向流動。雖然風向與海流相反，但他推測黑柴可能順著海流一路漂流，最後來到約5公里外的釣島，幸運被人發現並救起。