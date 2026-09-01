農業部首度舉辦全國寵物美容競技比賽 即起開放報名

隨著寵物產業持續發展，市場對專業寵物美容人才需求日益增加。為提升我國寵物美容專業技術水準，促進技職教育與產業接軌，並推廣動物福利與責任飼養觀念，農業部將於12月5日舉辦農業部寵物美容競技比賽，即日起開放報名至10月30日止。

農業部說，今年首次舉辦寵物美容全國性競賽，分為丙級技術士組及非丙級技術士組，持有勞動部寵物美容丙級技術士證照的在學學生可直接報名參賽，至於尚未取得證照者，可由學校推薦優秀學生參加，每校最多推薦4名。

本次競賽設有特優、優等及佳作等獎項，最高可獲得新台幣6000元獎金；另針對取得丙級技術士證照2年內的參賽者設置特別獎，並表揚績優學校，鼓勵學生投入專業技能學習。

農業部表示，歡迎寵物美容相關科系學校及在學學生共襄盛舉，期盼透過公開競技與技術交流，提供技術交流與成果展現機會，鼓勵學生精進專業技能並取得國家技術士證照，同時推廣動物福利與責任飼養觀念，培育兼具專業能力與動物照護素養的人才，以持續提升我國寵物美容服務品質。